Gigantesco incendio afecta a planta procesadora de frutas en Las Cabras: Alertan por columna de humo - Chilevisión

Voluntarios de cuerpos de Bomberos de toda la sexta región acudieron al llamado y se encuentran trabajando en la emergencia para contener las llamas. Autoridades alertaron por la llegada del humo a otros sector.
Un gran incendio afecta a la planta procesadora de frutas y verduras Verfrut ubicada en la comuna de Las Cabras, región de O'Higgins.
Preliminarmente, no se ha informado de personas lesionadas y en el lugar se encuentrasn desplegados varios cuerpos de Bomberos trabajando en el combate de las llamas.
En primera instancia, voluntarios de Bomberos de Las Cabras, Pichidegua, La Estrella y Peumo acudieron al llamdo por un incendio estructural en la mencionada planta.
Sin embargo, dada la magnitud del incendio, se realizó un llamado a Bomberos de toda la región, incluyendo Peumo, Peralillo, Coltauco. San Vicente de Tagua Tagua, Malloa, San Fernando, Marchigue, Quinta de Tilcoco.
La Seremi de Salud de la región Metropolitana emitió un aviso debido al incendio en Las Cabras, debido a la gran columna de humo.
Desde el organimos hicieron un llamado a seguir recomndaciones como evitar la actividad física, cerrar puertas y ventanas, evitar la exposición de grupos de riesgo y estar alerta a posibles síntomas.
¡Atención! Por incendio en Las Cabras, una columna de humo se aproxima a la comuna de San Pedro en la Región Metropolitana. Sigue las recomendaciones del 📽️ pic.twitter.com/Zc7rtsyMM4— Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) February 9, 2026