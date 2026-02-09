Gigantesco incendio afecta a planta procesadora de frutas en Las Cabras: Alertan por columna de humo - Chilevisión

Voluntarios de cuerpos de Bomberos de toda la sexta región acudieron al llamado y se encuentran trabajando en la emergencia para contener las llamas. Autoridades alertaron por la llegada del humo a otros sector.

Un gran incendio afecta a la planta procesadora de frutas y verduras Verfrut ubicada en la comuna de Las Cabras, región de O'Higgins.

Preliminarmente, no se ha informado de personas lesionadas y en el lugar se encuentrasn desplegados varios cuerpos de Bomberos trabajando en el combate de las llamas.

En primera instancia, voluntarios de Bomberos de Las Cabras, Pichidegua, La Estrella y Peumo acudieron al llamdo por un incendio estructural en la mencionada planta.





Sin embargo, dada la magnitud del incendio, se realizó un llamado a Bomberos de toda la región, incluyendo Peumo, Peralillo, Coltauco. San Vicente de Tagua Tagua, Malloa, San Fernando, Marchigue, Quinta de Tilcoco.

Columna de humo se aproxima a la región Metropolitana

La Seremi de Salud de la región Metropolitana emitió un aviso debido al incendio en Las Cabras, debido a la gran columna de humo.

Desde el organimos hicieron un llamado a seguir recomndaciones como evitar la actividad física, cerrar puertas y ventanas, evitar la exposición de grupos de riesgo y estar alerta a posibles síntomas.