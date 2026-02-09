Influencers y ex chicas reality: Estas son las cinco nuevas confirmadas para la gala de Viña 2026 - Chilevisión

Este lunes confirmaron a otras cinco celebridades que aceptaron la invitación para asistir a la antesala del Festival de Viña 2026. Descubre acá quiénes son.

Cinco famosas más fueron confirmadas para asistir a la Gala de Viña 2026 que se realizará el viernes 20 de febrero en el Sporting Club. Se suman al listado de decenas de celebridades invitadas al evento.

Una de ellas es la más reciente ganadora de Fiebre de Baile, Skar Labra. La joven estudiante de Periodismo, además de postular al reinado, pasará por la alfombra roja.

Otras de las confirmadas son dos de sus ex compañeras de Gran Hermano. Una de ellas es Fran Maira, actual jurado del programa de Chilevisión ¿Cuánto vale el show? y participante confirmada para la segunda temporada del estelar del mismo canal.

Otra invitada a la Gala de Viña 2026 es Ignacia Michelson, quien, al igual que Labra, competirá por coronarse reina del certamen.

Además, la también exparticipante de Fiebre de Baile, Nicole "Luli" Moreno, formará parte de las celebridades que asistirán al evento.

Por último, la quinta confirmada fue la influencer y cantante, Vesta Lugg.