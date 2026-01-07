“Puedo estar más tranquila”: Nicole Moreno expuso curioso método para alejar a los hombres durante un viaje - Chilevisión

Esta estrategia impactó a las seguidoras de la deportista. Sin embargo, hizo hincapié en que es efectivo, pero no aleja a los hombres en su totalidad.

Este miércoles, Nicole Moreno reveló un curioso método que utiliza hace años durante sus viajes al extranjero para poder alejar a los hombres mientras se encuentra sola.

La deportista aseguró que es un método que funciona eficazmente, pero no es un totalidad. De todos modos, causó revuelo entre sus seguidoras.

¿Cuál es el método que reveló Nicole Moreno?

A través de su cuenta de Instagram, Moreno expuso un anillo de compromiso de gran tamaño en su dedo anular y escribió: "Cada vez que viajo sola utilizo este anillo ¡Así no me jotean tanto y creen que ya soy una mujer comprometida!".

En esa misma línea, agregó: "Este método lo ocupo cada vez que viajo sola, ya que me sorprende la cantidad de hombres que se acercan a mí y la verdad es que ¡Me carga!".

"Bueno, depende de quién y de qué forma", aclaró Moreno, quien además añadió: "Gracias a este anillo puedo estar más tranquila. Tantas aventuras", cerró.

