“Puedo estar más tranquila”: Nicole Moreno expuso curioso método para alejar a los hombres durante un viaje - Chilevisión

Esta estrategia impactó a las seguidoras de la deportista. Sin embargo, hizo hincapié en que es efectivo, pero no aleja a los hombres en su totalidad.
Este miércoles, Nicole Moreno reveló un curioso método que utiliza hace años durante sus viajes al extranjero para poder alejar a los hombres mientras se encuentra sola.
La deportista aseguró que es un método que funciona eficazmente, pero no es un totalidad. De todos modos, causó revuelo entre sus seguidoras.
A través de su cuenta de Instagram, Moreno expuso un anillo de compromiso de gran tamaño en su dedo anular y escribió: "Cada vez que viajo sola utilizo este anillo ¡Así no me jotean tanto y creen que ya soy una mujer comprometida!".
En esa misma línea, agregó: "Este método lo ocupo cada vez que viajo sola, ya que me sorprende la cantidad de hombres que se acercan a mí y la verdad es que ¡Me carga!".
"Bueno, depende de quién y de qué forma", aclaró Moreno, quien además añadió: "Gracias a este anillo puedo estar más tranquila. Tantas aventuras", cerró.