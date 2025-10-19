¡Orgullo chileno! Nicole Moreno gana el primer lugar en Mrs. Olympia Brasil 2025 - Chilevisión

La deportista sumó un nuevo oro para Chile y compartió su logro en redes.

Nicole 'Luli' Moreno sumó un nuevo título internacional de fisiculturismo y celebró su logro en redes sociales.

La actual participante de Fiebre de Baile se coronó este domingo como la ganadora del Mrs. Olympia Brasil 2025, que premia lo más destacado del fisiculturismo femenino.

Como suele hacer, la deportista compartió la noticia, con sus seguidores de Instagram, donde posó con el trofeo.

Este nuevo logro se suma al que recibió en septiembre, donde representó a Chile en República Domicana, y donde también se subió al lugar más alto del podio.

El Mrs. Olympia es una competencia internacional de fisicoculturismo femenino que forma parte del circuito de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB).