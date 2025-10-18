 Se enfrentarán este lunes: Descubre los nuevos rostros que se suman a Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Kaiser se querella contra Parisi tras calificarlo de “limitado intelectualmente” Elecciones Presidenciales 2025: Esta es la fecha en que se conocerán los vocales de mesa A 6 años del estallido social: Abogada de Londres 38 alerta suicidios de víctimas de represión Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Caso Julia Chuñil: Ángel Valencia rechaza solicitud de la familia para cambiar a fiscal del caso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/10/2025 15:24

Se enfrentarán este lunes: Descubre los nuevos rostros que se suman a Fiebre de Baile

Desde este lunes, dos nuevas participantes se integrarán al exitoso estelar de Chilevisión que conduce Diana Bolocco y que, tras su estreno, ha liderado en sintonía.

Publicado por Gabriela Valdés

Este viernes se confirmaron dos nuevas concursantes que se sumarán al elenco de Fiebre de Baile.

Se trata de Carlyn Romero y Cata Days, quienes prometen conquistar la pista de baile con toda su energía y carisma.

¿Quiénes son Carlyn Romero y Cata Days, las nuevas participantes de Fiebre de Baile?

Carlyn Romero es chef, comunicadora y animadora, participó anteriormente en la primera temporada de Top Chef VIP y en la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

La joven venezolana se fue de su país a los 18 años y llegó a Ecuador, lugar donde estudió cocina internacional durante tres años.

Por su parte, Cata Days es una creadora de contenido que actualmente alcanza los 224 mil seguidores en Instagram.

Conocida por sus videos bailando, la influencer también ha destacado en redes por entregar datos de belleza y lifestyle.

Este es el listado oficial de los bailarines de Fiebre de Baile

Tras la eliminación de Luis Jara Jr. y el ingreso de Carlyn y Cata, este es el listado oficial de los 20 participantes de Fiebre de Baile:

  • Michelle Carvalho 
  • Skarleth Labra
  • Francisco Reyes Cristi
  • Agustín Maluenda, Pastelito
  • Esteban Paredes
  • Princesa Alba
  • Daniela Castro 
  • Raquel Castillo 
  • Nicole "Luli" Moreno
  • Cony Capelli 
  • Gabriel Urzúa 
  • Faloon Larraguibel 
  • María José Quiroz 
  • Kike Acuña
  • Raimundo Cerda
  • Claudio Valdivia
  • Carlyn Romero
  • Cata Days
Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

“Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance

La influencer grabó un controversial video donde respondió a los comentarios de sus seguidoras donde se alude a Karol Dance y las posibilidades de una reconciliación.

18/10/2025

“¿Se acabó el amor?”: Crecen rumores de separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos

Los rumores comenzaron luego de que los seguidores notaran que, aunque la pareja aún se sigue en Instagram, ya no intercambian “me gusta” ni comentarios.

18/10/2025

Él es 28 años mayor: Rosario Bravo celebró 6 años de matrimonio con curiosa anécdota

La enfermera también publicó una serie de videos y fotografías inéditas sobre su matrimonio con el médico Carlos Caorzi, con quien tiene 28 años de diferencia de edad.

18/10/2025

Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 24%, mientras que José Antonio Kast pasó al segundo lugar con un 23%.

18/10/2025