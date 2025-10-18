Se enfrentarán este lunes: Descubre los nuevos rostros que se suman a Fiebre de Baile - Chilevisión

Desde este lunes, dos nuevas participantes se integrarán al exitoso estelar de Chilevisión que conduce Diana Bolocco y que, tras su estreno, ha liderado en sintonía.

Este viernes se confirmaron dos nuevas concursantes que se sumarán al elenco de Fiebre de Baile.

Se trata de Carlyn Romero y Cata Days, quienes prometen conquistar la pista de baile con toda su energía y carisma.

¿Quiénes son Carlyn Romero y Cata Days, las nuevas participantes de Fiebre de Baile?

Carlyn Romero es chef, comunicadora y animadora, participó anteriormente en la primera temporada de Top Chef VIP y en la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

La joven venezolana se fue de su país a los 18 años y llegó a Ecuador, lugar donde estudió cocina internacional durante tres años.

Por su parte, Cata Days es una creadora de contenido que actualmente alcanza los 224 mil seguidores en Instagram.

Conocida por sus videos bailando, la influencer también ha destacado en redes por entregar datos de belleza y lifestyle.

Este es el listado oficial de los bailarines de Fiebre de Baile

Tras la eliminación de Luis Jara Jr. y el ingreso de Carlyn y Cata, este es el listado oficial de los 20 participantes de Fiebre de Baile: