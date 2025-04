“Yo llegué un día...”: Carlyn Romero reapareció tras rumor que la vinculó con Gary Medel - Chilevisión

La ex participante de Gran Hermano publicó un cómico video en su cuenta de Instagram en el que se refirió implícitamente a las declaraciones de Vasco Moulian en Primer Plano.

Carlyn Romero se refirió a los rumores que la vincularon con Gary Medel y descartó de forma tajante mantener una relación sentimental con el futbolista.

A través de un sketch, la ex participante de Gran Hermano Chile empleó todo su humor para responder a Vasco Moulian, quien lanzó la "bomba" en el último capítulo de Primer Plano.

"Yo llegué un día, me desperté y dije ‘tranco esa puerta’", dice el audio con el que acompañó el registro. "No quiero nada con hombres, yo solita conmigo, solita con mi soledad", se escucha también en el video.

Además, la voz en off que acompañó los clips en el que Romero se mostró en cómicas situaciones agregó: "Que yo me pago y me cobro, y veo yo misma mi cuenta".

"Pago y me devuelvo mi plata yo misma... Y si me río, me río, y si me dan ganas de llorar, lloro, y me pago y me devuelvo, y quiero estar sola en la vida, sin nadie que me diga nada", concluyó.

Para rematar, la influencer acompañó la publicación con un claro mensaje para sus seguidores: "Cuando haya novedades ‘YO MISMA LES AVISO’", escribió.

Mira el registro a continuación: