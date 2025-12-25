 Diputados UDI evalúan AC contra ministro Grau por norma que restringe despidos de funcionarios - Chilevisión
25/12/2025 12:07

Diputados UDI evalúan AC contra ministro Grau por norma que restringe despidos de funcionarios

Los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez calificaron de “inmoral” la norma y acusaron que busca “apitutar a operadores políticos”.

Publicado por CHV Noticias
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a su par, Jorge Alessandri, anunciaron una eventual Acusación Constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la norma impulsada por el Ejecutivo que restringe los despidos de funcionarios públicos. 

La disposición señala que la decisión de no renovar una contrata —o de hacerlo bajo condiciones diferentes— en subsecretarías, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades debe adoptarse a través de un acto administrativo debidamente fundamentado, que explicite los hechos y fundamentos de derecho que la sustentan.

Desde la oposición han calificado esta norma como un "amarre" de operadores políticos, mientras que desde el Gobierno el titular de Hacienda ha sostenido "es simplemente una norma que lo que busca es evitar arbitrariedad" en las desvinculaciones.


UDI impulsaría AC contra ministro Grau

A través de un comunicado, desde la Bancada de Diputados de la UDI señalaron que “no permitirá que el ministro, sin que tenga un ápice de vergüenza, trate de pasar en una ley que se discute año a año como es el reajuste del sector público, el incluir una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”.
 
Ante esto, indicaron que si “no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a a usar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado”.
 
En ese sentido, Ramírez y Alessandri insistieron que no van a “permitir que usted se transforme en la mayor agencia de empleo de sus partidarios, mientras miles de chilenos, hombres y sobre todo mujeres, sufren el drama de la cesantía”.
 

"Utilización no democrática de la AC"

En respuesta, el difutado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, acusó que una eventual AC por la presentación de un proyecto de ley "es francamente una utilización no democrática del instrumento de Acusación".

"Menos si la propuesta de ley es menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por los propios diputados de la UDI y de Chile Vamos", agregó.

Finalmente, enfatizó en que "es difícil tomarse en serio la declaración del Pdte. UDI, si no le gusta la ley, pues vote en contra. La derecha ha presentado 9 Acusaciones Constitucionales y todas rechazadas". 

