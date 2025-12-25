Diputados UDI evalúan AC contra ministro Grau por norma que restringe despidos de funcionarios - Chilevisión

Los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez calificaron de “inmoral” la norma y acusaron que busca “apitutar a operadores políticos”.
La disposición señala que la decisión de no renovar una contrata —o de hacerlo bajo condiciones diferentes— en subsecretarías, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades debe adoptarse a través de un acto administrativo debidamente fundamentado, que explicite los hechos y fundamentos de derecho que la sustentan.
Desde la oposición han calificado esta norma como un "amarre" de operadores políticos, mientras que desde el Gobierno el titular de Hacienda ha sostenido "es simplemente una norma que lo que busca es evitar arbitrariedad" en las desvinculaciones.
En respuesta, el difutado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, acusó que una eventual AC por la presentación de un proyecto de ley "es francamente una utilización no democrática del instrumento de Acusación".
"Menos si la propuesta de ley es menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por los propios diputados de la UDI y de Chile Vamos", agregó.
Finalmente, enfatizó en que "es difícil tomarse en serio la declaración del Pdte. UDI, si no le gusta la ley, pues vote en contra. La derecha ha presentado 9 Acusaciones Constitucionales y todas rechazadas".