¿Qué opinas? Diputados UDI piden eliminar feriado irrenunciable del 14 de diciembre - Chilevisión

Los diputados Felipe Donoso y Flor Weisse pusieron énfasis en que la fecha es clave para el comercio, pues la segunda vuelta coincide con el domingo previo a Navidad.

La bancada de diputados UDI solicitó al gobierno darle discusión inmediata al proyecto de ley que elimina el feriado del próximo domingo 14 de diciembre, fecha en que se realizarán la segunda vuelta de las Elecciones 2025.

La moción apunta a que el día para los comicios electorales coincide con el domingo previo a Navidad, lo que impedirán a muchas familias a realizar sus compras de fin de año.

La solicitud fue elevada por los diputados Felipe Donoso y Flor Weisse quienes pusieron énfasis en la fecha clave para el comercio.

“Las personas no podrán hacer las compras que normalmente hacen durante ese fin de semana, afectando de manera directa a quienes solo disponen de esos días para organizarse y preparar las celebraciones”, argumentaron.

Piden eliminar feriado irrenunciable

Los parlamentarios gremialistas explicaron que, a diferencia de procesos electorales de años anteriores, hoy la gran mayoría de los ciudadanos vota cerca de su hogar y cuenta con permiso legal para sufragar durante la jornada laboral.

En ese sentido, a su juicio, se vuelve innecesario mantener un feriado irrenunciable pues termina perjudicando a las familias y al comercio.

“Este feriado ya no tiene objeto. Las personas votan cerca de sus hogares, tienen tiempo legal para desplazarse e ir a votar, y aun así se les impide realizar compras esenciales en un fin de semana tan relevante como el previo a Navidad. Lamentablemente, quienes solo tienen tiempo los fines de semana encuentran todos los locales cerrados”, enfatizaron.