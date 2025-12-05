 “Es súper radical”: Maite Orsini reapareció en público con impactante cambio de look - Chilevisión
05/12/2025 18:55

“Es súper radical”: Maite Orsini reapareció en público con impactante cambio de look

La diputada fue grabada mientras compartía con algunas personas y recibía una caja con productos.

Este jueves, Sergio Rojas reveló fotos inéditas de Maite Orsini, quien fue vista en público con un drástico cambio de look que dejó impactado al periodista.

La diputada había mostrado en las últimas semanas a través de sus redes sociales que contaba con un cabello más rubio e incluso con destellos de luz en algunas zonas; sin embargo, ahora optó por platinar su pelo por completo.

Maite Orsini reapareció con drástico cambio de look

¡Giro dramático y colorimetrías erradas!", señaló Antonella Ríos en el último capítulo de Que Te lo Digo, donde mostraron a Orsini recibiendo una caja con productos en la calle y compartiendo con algunas personas.

"Esto ha sido lo más extremo que hemos visto de Maite", comentó Rojas visiblemente consternado, mientras que Luis Sandoval precisó: "Es raro porque se ve como chica Calle 7 un look muy diferente al que todos conocemos".

Sin embargo, Antonella Ríos ahondó más en el tema y criticó: "Es super radical el cambio porque está decolorada absolutamente. Está blanco el pelo casi, está platinado".

"Ahora, un pelo platinado luce mucho mejor, según mi criterio, suelto en este caso y con un poco de raíz oscura que haga la transición hacia el color más rubio. Siento que también parece un poquitín peluca", cerró la panelista.

Revisa las imágenes:

