Inició campaña de Vacunación 2026: Quiénes son los grupos prioritarios y dónde vacunarse gratis - Chilevisión

Con esto se busca proteger tempranamente a la población ante los virus respiratorios como la influenza y Virus Respiratorio Sincicial. Revisa con tus datos cuál es tu centro de vacunación más cercano.

El Ministerio de Salud (Minsal) adelantó la Campaña de Vacunación e Inmunización de Invierno 2026 desde este 1 de marzo.

En específico, se busca proteger tempranamente a la población ante los virus respiratorios como la influenza y Virus Respiratorio Sincicial (VRS), de forma gratuita.

Además la campaña refuerza el acceso a las vacunas contra COVID-19, Coqueluche y Neumococo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quiénes se deben vacunar?

La vacunación es gratuita y está dirigida a grupos prioritarios con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves en caso de contraer alguno de los virus.

Se deben vacunar en este proceso:

Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica).

Personal de salud de establecimientos públicos y privados.

Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras).

Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas).

Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico.

Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico.

Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS).



Revisa AQUÍ tu punto de vacunación

El Minsal dispuso de más de 1.200 puntos de vacunación a lo largo del país, para que todos los que necesiten puedan acceder a la vacuna.

Puedes revisar tu centro más cercano llamando a Salud Responde al 600 360 77 77, disponible las 24 horas.

También puedes consultar por de manera online haciendo clic en la imagen de abajo y seguir los siguientes pasos:

Ingresar en MeVacuno.cl

Hacer clic en "Buscador de puntos"

Ingresar los datos solicitados: región, comuna y dirección

A continuación se desplegará la información con el punto de vacunación que corresponde a tu domicilio

¿Por qué se adelantó la Campaña de Vacunación?

El Minsal informó que en 2025 más de 8 millones de personas fueron vacunadas, con una cobertura del 78,76% de la población objetivo.

Además, se observó una reducción de casos graves y fallecimientos por influenza y neumonía respecto al año anterior, razón por la que se decidió adelantar por segundo año consecutivo el proceso.

El impacto más significativo lo registró la inmunización contra el VRS en recién nacidos y lactantes: en 2024 y 2025 no se registraron muertes en menores de un año por este virus, y las hospitalizaciones por causa respiratoria en ese grupo etario cayeron un 61% en 2024 y un 62% en 2025.