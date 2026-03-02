De Arturo Vidal a Millaray Viera: Así fue el primer día de clases de famosos con sus hijos en súper lunes - Chilevisión

A través de sus redes sociales, diversas figuras públicas compartieron íntimas postales junto a sus hijas e hijos durante la mañana de este súper lunes.
Este lunes 2 de marzo fue el tradicional súper lunes", una jornada que suele estar marcada por el aumento del flujo vehicular y el ingreso de miles de estudiantes a un nuevo año escolar.
Es por eso que, durante la mañana, diversas figuras públicas compartieron fotografías junto a sus hijas e hijos antes de dejarlos en la respectiva sala de clases. Una instancia que a más de uno le traerá nostálgicos recuerdos.
El ingreso a clases para el 2026 no está concentrado solo en este lunes, ya que se espera que hasta miércoles continúe el ingreso de los colegios.
Arturo Vidal, Carla Jara y Millaray Viera son algunos de los famosos que utilizaron su cuenta de Instagram para compartir el momento con sus seguidores.
Arturo Vidal
Carla Jara
Millaray Viera
Gonzalo Egas
María Gracia Omegna
Simone Mardones