De Arturo Vidal a Millaray Viera: Así fue el primer día de clases de famosos con sus hijos en súper lunes - Chilevisión

A través de sus redes sociales, diversas figuras públicas compartieron íntimas postales junto a sus hijas e hijos durante la mañana de este súper lunes.

Este lunes 2 de marzo fue el tradicional súper lunes", una jornada que suele estar marcada por el aumento del flujo vehicular y el ingreso de miles de estudiantes a un nuevo año escolar.

Es por eso que, durante la mañana, diversas figuras públicas compartieron fotografías junto a sus hijas e hijos antes de dejarlos en la respectiva sala de clases. Una instancia que a más de uno le traerá nostálgicos recuerdos.

El ingreso a clases para el 2026 no está concentrado solo en este lunes, ya que se espera que hasta miércoles continúe el ingreso de los colegios.

Arturo Vidal, Carla Jara y Millaray Viera son algunos de los famosos que utilizaron su cuenta de Instagram para compartir el momento con sus seguidores.

Súper lunes: Así vivieron los famosos el inicio del año escolar 2026

Arturo Vidal

Carla Jara

Millaray Viera

Gonzalo Egas

María Gracia Omegna

Simone Mardones