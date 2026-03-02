Alerta por tormentas eléctricas en 8 regiones: Sistema frontal llega hoy a Santiago - Chilevisión

Un sistema frontal se hará presente durante esta jornada con lluvias y vientos fuertes desde la región Metropolitana hasta la región de Aysén.

Este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de probables tormentas eléctricas para ocho regiones del país.

El organismo alertó por un sistema frontal con lluvias desde la región Metropolitana hasta la región de Aysén.

Según el organismo hay “probabilidad de fuertes rachas de vientos locales” desde la mañana hasta la tarde de este lunes 2 de marzo.

La DMC prevé que las tormentas eléctricas se presentarán principalmente en las zonas precordilleranas y cordilleranas de la zona central del país.

Anuncia tormentas eléctricas para ocho regiones

Otro fenómeno se desarrollará a partir de la madrugada de mañana de del 2 de marzo hasta la tarde de la misma jornada en ocho regiones del país.

Estas regiones tendrán precipitaciones y probabilidad de tormentas con fuertes rachas de vientos que podrían generan tormentas eléctricas.

Metropolitana: cordillera

cordillera O'Higgins: cordillera

Maule: valle, precordillera, cordillera

valle, precordillera, cordillera Ñuble: valle, p recordillera, cordillera

recordillera, cordillera Biobío: litorarl, cordillera costa, valle, p recordillera, cordillera

recordillera, cordillera Los Ríos: valle, p recordillera, cordillera

valle, recordillera, cordillera Los Lagos: valle, precordillera

valle, precordillera Aysén: litoral interior norte, nordillera Austral norte