Alerta por tormentas eléctricas en 8 regiones: Sistema frontal llega hoy a Santiago - Chilevisión

02/03/2026 16:55

Alertan por tormentas eléctricas en 8 regiones del país: Sistema frontal afectará hoy a Santiago

Un sistema frontal se hará presente durante esta jornada con lluvias y vientos fuertes desde la región Metropolitana hasta la región de Aysén. 

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de probables tormentas eléctricas para ocho regiones del país.

El organismo alertó por un sistema frontal con lluvias desde la región Metropolitana hasta la región de Aysén

Según el organismo hay “probabilidad de fuertes rachas de vientos locales” desde la mañana hasta la tarde de este lunes 2 de marzo.

La DMC prevé que las tormentas eléctricas se presentarán principalmente en las zonas precordilleranas y cordilleranas de la zona central del país.

Anuncia tormentas eléctricas para ocho regiones

Otro fenómeno se desarrollará a partir de la madrugada de mañana de del 2 de marzo hasta la tarde de la misma jornada en ocho regiones del país. 

Estas regiones tendrán precipitaciones y probabilidad de tormentas con fuertes rachas de vientos que podrían generan tormentas eléctricas.

  • Metropolitana: cordillera
  • O'Higgins: cordillera
  • Maule: valle, precordillera, cordillera
  • Ñuble: valle, precordillera, cordillera
  • Biobío: litorarl, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera
  • Los Ríos: valle, precordillera, cordillera
  • Los Lagos: valle, precordillera
  • Aysén: litoral interior norte, nordillera Austral norte

