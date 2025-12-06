Emiten aviso por PRECIPITACINES en cuatro regiones del país para este sábado 6 de diciembre - Chilevisión

Tras varias semanas de altas temperaturas, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo para este sábado 6 de diciembre.

Según el organismo, las lluvias se registrarían desde la mañana y se extenderían hasta la noche, afectando a sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

"El sábado la baja segregada ingresará a la zona central del país y es ahí donde podríamos tener precipitaciones", aseguró Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión. Por otro lado, las temperaturas alcanzarán los 26° C.

Revisa a continuación los milímetros (mm) estimados de lluvia para este sábado 6 de diciembre: