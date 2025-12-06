 Emiten aviso por PRECIPITACINES en cuatro regiones del país para este sábado 6 de diciembre - Chilevisión
06/12/2025 09:16

Emiten aviso por PRECIPITACINES en cuatro regiones del país para este sábado 6 de diciembre

"El sábado la baja segregada ingresará a la zona central del país y es ahí donde podríamos tener precipitaciones", indicó Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión

Publicado por CHV Noticias

Tras varias semanas de altas temperaturas, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo para este sábado 6 de diciembre.

Según el organismo, las lluvias se registrarían desde la mañana y se extenderían hasta la noche, afectando a sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

"El sábado la baja segregada ingresará a la zona central del país y es ahí donde podríamos tener precipitaciones", aseguró Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión. Por otro lado, las temperaturas alcanzarán los 26° C.

Revisa a continuación los milímetros (mm) estimados de lluvia para este sábado 6 de diciembre:

  • Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos: 15-25 mm
Cordillera: 15-25 mm

  • Región Metropolitana

Precordillera: 15-25 mm
Cordillera: 20-30 mm

  • Región de O´Higgins

Precordillera: 20-30 mm
Cordillera: 20-30 mm

  • Región del Maule

Precordillera: 20-30 mm
Cordillera: 20-30 mm

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

