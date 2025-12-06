Karen Paola sufrió insólito hurto y estalló en redes: “Tenía mi vibra...” - Chilevisión

La cantante relató en Instagram el hurto que vivió mientras cargaba su auto en una estación eléctrica, donde una persona le robó su termo de agua.

Durante la noche de este viernes, Karen Paola realizó un fuerte descargo en sus historias de Instagram, donde relató el insólito robo que sufrió cerca de su domicilio.

La cantante expresó su molestia y sorpresa por el hecho, asegurando que el hurto ocurrió de manera repentina.

"Fui víctima de un robo por sorpresa"

"Vengo a hacer un descargo (...) Fui víctima de un robo por sorpresa, muy sorpresa, la verdad", comenzó señalando la cantante.

Mientras cargaba su auto en una estación eléctrica, la intérprete aseguró que una persona "me robó mi termo de agua. Primero, antihigiénico el compadre o comadre, ¡qué asco!".

"Ese termo era especial. Tenía mi vibra", indicó con humor.

En esa línea, Karen Paola se desahogó señalando: "No voy a decir esas palabras de buena crianza, de 'si no está conmigo no era mío' o 'ojalá que la persona que lo tiene ahora lo disfrute'".

La cantante finalizó con: "Te voy a decir algo más, ser humano. Ese termo era muy bacán para mí. Me hace muy feliz".

Mira el video a continuación: