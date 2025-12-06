“Te vamos a matar”: Begoña Basauri denunció grave caso de estafa y amenazas - Chilevisión

La actriz recibió mensajes como "esto no es una broma, van sicarios camino a tu casa", lo que constituye un nuevo método de fraude telefónico.

La actriz Begoña Basauri recibió amenazas y mensajes intimidatorios por WhatsApp, en lo que la PDI determinó como un nuevo método de fraude telefónico que está circulando en el país.

El episodio se inició durante la mañana del miércoles 3 de diciembre, cuando un número desconocido le envió un mensaje que, en apariencia, no parecía peligroso: "Eres demasiado bella, demasiado hermosa". “No sabía quién era y no respondió”, relató Basauri a Las Últimas Noticias.

"Te vamos a matar"

Sin embargo, la situación se agravó en pocas horas. Durante la tarde, mientras grababa su podcast “Haberlo sabido antes”, comenzó a recibir nuevos mensajes desde distintos números. Aunque decidió no responderlos, terminó contestando cuando uno de ellos y realizó una llamada directa a su teléfono.

"Me amenazaron directamente por voz. 'Te vamos a matar, perra', y muchos garabatos", aseguró la actriz. Posteriormente, le llegó otro mensaje que indicaba: "Begoña Basauri, esto no es una broma, van sicarios camino a tu casa, te recomiendo que vayas a la policía".

Basauri acudió este jueves 4 de diciembre a un cuartel de la PDI para dejar constancia de lo ocurrido. Mientras realizaba la denuncia, los agresores volvieron a contactarla.

“Me llamaron mientras yo hacía la constancia. El subcomisario contestó el llamado, pero no hablaron. Después hicieron una videollamada, él contestó y tampoco hablaron”, relata. Minutos más tarde, la actriz recibió un nuevo y violento mensaje: "Chilena cobarde, te vamos a matar, perra".

Frente a esta situación, Basauri decidió hacer público el caso con el objetivo de alertar a la ciudadanía y evitar que más personas caigan en este tipo de intentos de extorsión.