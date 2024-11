“Me ha dolido harto”: Begoña Basauri y el común gesto entre las madres que le causó tendinitis - Chilevisión

La actriz llamó la atención en redes sociales al posar con una muñequera en su mano derecha.

Begoña Basauri dio a conocer en redes sociales que se lesionó y le dio tendinitis por tomar tanto a su hija, Rosa, en brazos.

Debido a lo anterior, ahora debe usar una muñequera especial, algo que llamó la atención de sus seguidoras, quienes le confesaron que también les ocurrió lo mismo con sus bebés.

La lesión de Begoña Basauri por tomar a su hija

"Leí que somos varias las que estamos pasando por una tendinitis por tomar mucho a nuestra buabuita (sic). Y muchas otras también la pasaron", comenzó en un post en Instagram.

"Solo puedo decir que es imposible resistirse a un 'upa mamá' y que si bien me ha dolido harto, pienso que pronto ya no podré hacerle upa y vale la pena todo. Así que mi tendinitis y yo nos digo 'lo estamos haciendo bien'", cerró.

Según contó la actriz a LUN, lo que le diagnosticaron "se llama tendinitis de De Quervain. También se conoce como la tendinitis del cuidador y es súper común".

Sobre por qué le dio, Basauri contó que fue "por el gesto que uno hace con la muñeca cuando te pones la guagua en la cadera. Todo el peso de la guagua recae en la muñeca. Es un dolor súper fuerte".

"Tengo un primo que es traumatólogo y especialista en codo y mano. Me dio la muñequera y me mandó unos ejercicios para elongar el tendón. Me han aliviado heavy el dolor. Tuve que dejar de tomar a la Rosa por el lado derecho y ocupar más el antebrazo que la muñena en sí", relató.

Con respecto al tratamiento, exiten varias etapas y alternativas, como antiiflamatorios, inmovilizadores y ejercicios, entre otras.

También "existe la opción de infiltración con conrticoides, que en general tiene una buena estadísitica de mejoría (...) si nada de eso mejora, hay un porcentaje de pacientes que van a la cirugía", explicó Tomás Basauri, traumatólogo y primo de Begoña.

Finalmente, la intérprete comentó que por ahora "voy a probar con acupuntura y con el biomagnetismo".