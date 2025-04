Desbordes anuncia cierre del Parque Almagro y envía mensaje a universitarios: “Me dan vergüenza” - Chilevisión

El alcalde Mario Desbordes expresó su molestia hacia los estudiantes y adelantó planes para una futura licitación para cerrar el parque por completo.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció este sábado el próximo cierre del Parque Almagro tras una fiesta universitaria realizada el viernes, en la que, según él, se habrían cometido varias "incivilidades".

“Me dan vergüenza los estudiantes que anoche hicieron esta actividad. No puede ser que repleten un lugar... ok, que hagan una actividad en un parque, que se diviertan, que lo pasen bien un rato, pero no puede ser que lo hagan con drogas, con alcohol, pero lo más importante de eso, que no sean capaces de limpiar el lugar que ensuciaron”, afirmó el alcalde.

Desbordes también destacó que ya se están tomando medidas para mejorar el parque a largo plazo. “La buena noticia es que estamos próximos a empezar la licitación para el cierre completo del Parque Almagro, que es una inversión de varios miles de millones de pesos”, detalló.

El alcalde explicó que el cierre total del parque tiene como objetivo garantizar un espacio más ordenado y seguro para la comunidad.