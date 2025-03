“No le creo”: Defensa de Irací Hassler apuntó a Mario Desbordes por filtración de chats - Chilevisión

Miguel Schurmann, abogado defensor de la ex alcaldesa, sostuvo que "hay un itinerario" de cómo se filtraron las conversaciones y cuestionó, principalmente, a su sucesor en Santiago.

Miguel Schurmann, abogado defensor de Irací Hassler, se refirió a la filtración de chats entre la ex alcaldesa y la diputada Karol Cariola y apuntó al actual jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes.

En entrevista con Radio Infinita, Schurmann explicó por qué se presentó una querella criminal por el delito de violación de secreto de funcionario público, donde se menciona a Desbordes y al fiscal de la causa contra Cariola, Patricio Cooper.

"La vulneración masiva de la intimidad y violación de las conversaciones privadas de Irací Hassler tienen que ser perseguidas criminalmente", partió diciendo el defensor.

Defensa de Hassler apuntó a Desbordes por filtración

El abogado aseguró que "hay un itinerario de cómo se filtró esto (...) El informe policial fue evacuado en diciembre de 2024, se declara la reserva del informe en febrero de 2025 y luego se hace el allanamiento el 3 de marzo, nos entregan a todos intervinientes el informe no tarjado".

"Luego de eso, vamos a una audiencia de nulidad de la diligencia que solicitó la defensa de Karol Cariola. En ese minuto, se entrega al tribunal el informe completo no tarjado, el fiscal no pide la reserva de ese informe cuando lo presenta y luego, en la tarde, Mario Desbordes y la Municipalidad de Santiago presentan una querella que contiene en sus párrafos conversaciones privadas a los que no tenían acceso los intervinientes del Caso Sierra Bella, donde la Municipalidad es querellante", agregó.

Posteriormente, la defensa de Hassler cuestionó los dichos del alcalde en una entrevista con CNN Chile, donde afirmó que el fiscal Cooper "le compartió la carpeta de investigación" del caso que involucra a Cariola.

"Él (Desbordes) no es querellante, no es interviniente y no tiene derecho a obtener esa información. Horas más tarde, se divulgan las conversaciones privadas entre Karol Cariola e Irací Hassler que tenían claras connotaciones políticas, pero que en caso alguno podía tener relevancia criminal", aseveró.

Si bien el alcalde negó la acusación, Schurmann insistió en su presunta responsabilidad y declaró: "No le creo aunque lo niegue públicamente".