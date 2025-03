Pdte. Boric critica filtraciones en medio de indagatorias: “Han sido tremendamente irresponsables” - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric conversó en extenso con CHV Noticias, donde abordó la filtración de chats entre la diputada Karol Cariola y la ex alcaldesa de Santiago Irací Hassler, en donde se criticó su mandato. En ese contexto, el jefe de Estado reiteró: "No siento ningún tipo de afectación personal a partir de esto", y aseguró que no hay molestia de su parte con ninguna de las involucradas: "Yo no me refiero así a mis aliados políticos, pero me parece totalmente improcedente juzgar a alguien por la conversación privada que pueda tener en un momento circunstancial". Además aclaró que no entrará en disputas con otros poderes del Estado pero afirmó: "Quienes filtraron esto han sido tremendamente irresponsables", por las consecuencias que puede traer para una investigación en curso.