Revelan chats entre Karol Cariola e Irací Hassler críticas al gobierno: “Lo peor que nos ha pasado” - Chilevisión

En los diálogos entre la diputada y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también hablan sobre la ministra Camila Vallejo y quien era el jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía. El presidente Boric salió a enfrentar los cuestionamientos.

La noche de este viernes se dieron a conocer nuevas conversaciones entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Los chats fueron recuperados por la PDI mediante el sistema forense Cellebrite Reader, en el marco de la investigación del caso Sierra Bella.

En ellos, según dio a conocer La Tercera exponen gestiones para contratar personas cercanas en la Municipalidad de Santiago, además de duras críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric y sus colaboradores.

Críticas al gobierno

De acuerdo con los chats, en la conversación se refieren al mandatario al que indentifican con una "P", a Camila Vallejo y también a Matías Meza-Lopehandía, en donde cuestionan la forma en que gestionaron los indultos a condenados por hechos delictivos en el estallido social.

Incluso, en una parte del diálogo, Karol Cariola calificó el gobierno de Gabriel Boric como “lo peor que nos ha pasado”.

Pero no solo eso, ya que la diputada definió a “P” como “una mierda de ser humano”.

En cuanto a la ministra Camila Vallejo y quien era el jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, Cariola también tuvo palabras en duros términos y los definió como “despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos”.

Boric respondió a los chats

Tras la revelación de los chats el presidente Gabriel Boric usó su cuenta de X para referirse a la situación y respaldó a Karol Cariola e Irací Hassler.

“Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural“, comenzó señalando.

En ese sentido, comentó que “si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos“.

De todas maneras, recalcó que “no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Karol e Irací“.