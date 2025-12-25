¿Se operó? Daniel Valenzuela responde a rumores de intervención quirúgica tras comendata foto - Chilevisión

El animador respondió directamente a un seguidor que insinuó una intervención estética, descartando haberse sometido a algún procedimiento.

Daniel Valenzuela llamó la atención de sus seguidores tras compartir una fotografía junto a sus hijas celebrando Navidad, imagen que rápidamente generó diversas reacciones en redes sociales.

Uno de los comentarios se centró en un supuesto cambio físico del animador. Un seguidor le escribió directamente: "¿Qué chu... te hiciste en la cara hombre por Dios?", insinuando una eventual intervención estética.

Ante el comentario, Valenzuela respondió de inmediato y aclaró la situación, descartando haberse sometido a algún procedimiento quirúrgico.

"¿Será la luz? Cansancio o es que al lado de ellas me veo muy mal. Porque aún a la cara no le hago nada. Feliz Navidad", contestó el comunicador, desmintiendo así los rumores.