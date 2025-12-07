Daniel Valenzuela comparte el presente de sus hijas y su especial plan navideño en el extranjero - Chilevisión

Daniel Valenzuela se refirió al presente de sus hijas: Eloísa, quien recientemente terminó cuarto medio, y Alondra, que actualmente se encuentra en Canadá realizando un intercambio académico.
En conversación con Página 7, el periodista señaló que el crecimiento de sus hijas ha hecho que se sienta "cada vez más viejo, te abraza un rato la nostalgia también".
En esa línea, indicó que: "Ha sido un año bien especial, en ese ejercicio de ir soltando, de ir entendiendo que están creciendo, que tienen su espacio. La Elo está buscando, encontrándose".
Con respecto a los gustos de sus hijas, Valenzuela reveló que Eloisa "tiene todo el respaldo y la paciencia para ver qué quiere elegir que la haga feliz y buena persona", mientras que "a la Alondra se le ha dado la actuación, pero no sé si quiere seguir en eso más adelante. Y a la Elo le gusta harto la publicidad, el marketing, así que ahí encontrará su norte".
Finalmente, dio a conocer sus planes de Navidad, señalando que "gracias a Dios tengo la posibilidad de viajar a Canadá, a Vancouver. Voy con la Elo y estaremos juntitos en Navidad. Eso me tiene muy contento".