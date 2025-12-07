Daniel Valenzuela comparte el presente de sus hijas y su especial plan navideño en el extranjero - Chilevisión

Daniel Valenzuela se refirió al presente de sus hijas: Eloísa, quien recientemente terminó cuarto medio, y Alondra, que actualmente se encuentra en Canadá realizando un intercambio académico.

"cada vez más viejo, te abraza un rato la nostalgia también". En conversación con Página 7 el periodista señaló que el crecimiento de sus hijas ha hecho que se sienta

En esa línea, indicó que: "Ha sido un año bien especial, en ese ejercicio de ir soltando, de ir entendiendo que están creciendo, que tienen su espacio. La Elo está buscando, encontrándose".

Con respecto a los gustos de sus hijas, Valenzuela reveló que Eloisa "tiene todo el respaldo y la paciencia para ver qué quiere elegir que la haga feliz y buena persona", mientras que "a la Alondra se le ha dado la actuación, pero no sé si quiere seguir en eso más adelante. Y a la Elo le gusta harto la publicidad, el marketing, así que ahí encontrará su norte".