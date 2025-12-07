Mon Laferte entregó su apoyo a Jeannette Jara: Estas fueron las razones de la cantante - Chilevisión

La intérprete nacional señaló que apoya a la candidata del oficialismo debido a que "me gusta la claridad con la que entiende este país".

Mon Laferte se pronunció en redes sociales para entregar un discurso apoyando la candidatura de Jeannette Jara en estas Elecciones 2025.

La artista publicó el video a través de las redes sociales de la candidata oficialista, el cual fue acompañado por la descripción: "Gracias, Mon. Por tu mensaje tan claro y por creer, igual que yo, en un país donde todas y todos podamos vivir con las mismas oportunidades".

"Creo en Jeannette Jara"

La intérprete nacional comenzó su discurso indicando: "Cada persona es única y especial y cada quien tiene formas distintas de ver y sentir el mundo. Tal vez tú y yo somos diferentes o tal vez tenemos más cosas en común de lo que creemos, por ejemplo, a mí me gusta vivir en paz, me gusta que me traten con dignidad y con respeto".

"Me gusta sentirme segura. Quiero que mi hijo crezca en un lugar seguro. Quiero que todos puedan estudiar y que eso no dependa del bolsillo. Quiero envejecer con dignidad, quiero que la vejez sea digna y no una preocupación. Quiero ser escuchada de verdad", continuó.

En esa línea, Mon destacó: "Quiero tener oportunidades reales, quiero vivir sin miedo, sin violencia. Quiero decidir sobre mi cuerpo. Quiero que la salud no dependa del bolsillo. Quiero tener tiempo para descansar, quiero tener tiempo para estar con mi hijo".

La artista explicitó su apoyo señalando: "Creo en la diversidad, por eso creo que podemos tal vez ser un poco distintos. Pero podemos vivir en el mismo país con nuestras diferencias, porque finalmente tenemos más cosas en común, Por eso creo en Jeannette Jara. Me gusta la claridad con la que entiende este país".

"Creo en su forma de mirar a las personas, creo en su humanidad y la ternura y la garra en cómo defiende lo que le parece justo. Creo que este es tiempo de abrazar nuestras diferencias y construir juntas y juntos el país que soñamos", finalizó.

