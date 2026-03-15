Panel Ciudadano: Pdte. Kast debuta con 59% de aprobación tras llegar a La Moneda - Chilevisión

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15/03/2026 11:12

Panel Ciudadano: Pdte. Kast debuta con 59% de aprobación tras llegar a La Moneda

El sondeo, realizado tras la llegada del nuevo gobierno, muestra un 59% de aprobación al mandatario y amplio respaldo a la construcción de zanjas en la frontera norte.

Este domingo se dio a conocer una nueva versión de Panel Ciudadano, la primera tras el cambio de mando presidencial y la llegada del presidente José Antonio Kast a La Moneda.

La encuesta fue realizada el viernes 13 de marzo y consideró a 1.792 personas. En cuanto a la aprobación del mandatario, el sondeo arrojó un 59% de respaldo y un 18% de desaprobación.

Respecto de una de las medidas contempladas en su programa de Gobierno —cuya planificación establece que su construcción comience este lunes—, un 78% se manifestó a favor de la construcción de zanjas en la frontera norte para frenar el ingreso irregular de personas al país.

En relación con la confirmación del mandatario de analizar eventuales indultos, pese a haber señalado durante la campaña que no estaba en su programa, la encuesta mostró un 46% de personas a favor y un 44% en desacuerdo.

Respecto al relato que han realizado desde La Moneda sobre que “no hay plata”, el 53% cree que el gobierno recibió una situación fiscal especialmente delicada, versus 33% que piensa que se usa como excusa para justificar medidas
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