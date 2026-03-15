Panel Ciudadano: Pdte. Kast debuta con 59% de aprobación tras llegar a La Moneda - Chilevisión

Este domingo se dio a conocer una nueva versión de Panel Ciudadano, la primera tras el cambio de mando presidencial y la llegada del presidente José Antonio Kast a La Moneda.

La encuesta fue realizada el viernes 13 de marzo y consideró a 1.792 personas. En cuanto a la aprobación del mandatario, el sondeo arrojó un 59% de respaldo y un 18% de desaprobación.

Respecto de una de las medidas contempladas en su programa de Gobierno —cuya planificación establece que su construcción comience este lunes—, un 78% se manifestó a favor de la construcción de zanjas en la frontera norte para frenar el ingreso irregular de personas al país.

En relación con la confirmación del mandatario de analizar eventuales indultos, pese a haber señalado durante la campaña que no estaba en su programa, la encuesta mostró un 46% de personas a favor y un 44% en desacuerdo.