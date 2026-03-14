VIDEO | 31 Minutos menciona a Kast y proyecto para conmutar penas en show de Lollapalooza 2026 - Chilevisión

El grupo de títeres llegó hasta el escenario del Kidzapalooza, donde incluyeron aristas de la contingencia nacional que hicieron reir al público.

Durante la primera jornada del festival Lollapalooza 2026, 31 Minutos se la jugó en el escenario de Kidzapalooza del Parque O'Higgins con una prsentación cargada no solo de cantos, sino que también alusiones al nuevo Gobierno.

Como parte su show "Radio Guaripolo", interpretaron el clásico Señora, devuélvame el balón, agregándole frases sobre actualidad política.

De acuerdo con videos viralizados en redes sociales, uno de los personajes de la canción mencionó: "Vamos a jugar, don Sergio. Si las calles están tranquilas. ¿No ve que con su nuevo presidente ya se acabó la delincuencia?".

La referencia al presidente José Antonio Kast generó sorpresa en el público, que reaccionó de inmediato.

Sin embargo, este no fue el único guiño a la contingencia ya que el títere entonó rápidamente frases sobre el proyecto de conmutación de penas.

"Dele con la pelota. Usted sí la chutea, pues. No como esos viejos malos que quieren soltar, yo no sé para qué", se escucha que gritan los integrantes de la banda, generando más risas entre los presentes, según quedó registrado en una video de Página 7.

Revisa aquí el video: