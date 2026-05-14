Dos chilenos fueron condenados a 5 años de cárcel en EEUU: Robaron casi 100 mil dólares

Pese a la sentencia, ambos enfrentarán nuevos procesos judiciales luego que la fiscalía federal aseguró que participaron en al menos 15 robos en Florida, Wisconsin y Minnesota.

Dos ciudadanos chilenos fueron condenados a cinco años de cárcel en Estados Unidos tras participar en un millonario robo ocurrido en el condado de Waukesha, en el estado de Wisconsin.

Se trata de Luciano Cifuentes, de 24 años, y de Enjerbert Silva, de 20, quienes en octubre pasado entraron a una casa y robaron más de 100 mil dólares (casi 89 millones de pesos chilenos) en joyas.

Durante la comparecencia, el juez David Maas definió el hecho delictivo como un “ataque muy selectivo a una casa en nuestra comunidad, por parte de personas que no tienen vínculos con esta comunidad”, consignó WISN 12.

Pero la situación de los chilenos podría empeorar, pues los persecutores aseguraron que ambos podrían formar parte de una red de robos más grande que abarca varios estados.

Chilenos enfrentarán cargos a nivel federal

Pese a la sentencia dictada, Cifuentes y Enjerbert enfrentarán nuevos procesos judiciales, ya que ahora además enfrentarán cargos a nivel federal en Estados Unidos.

Según la acusación, el grupo habría obtenido cerca de un millón de dólares (más de 890 millones de pesos chilenos) en joyas, armas, metales preciosos y monedas de colección.

Esto ya que habrían participado, junto a otros dos hombres sudamericanos -un chileno y un venezolano-, en al menos otros 15 robos. Estos habrían ocurrido en viviendas ubicadas en Florida, Wisconsin y Minnesota.

Finalmente, la investigación también estableció que los cuatro involucrados permanecían en Estados Unidos de manera irregular, luego de exceder el tiempo permitido por sus visas.