Mapa de Justicia Educacional: La plataforma web interactiva que muestra oportunidades y desigualdades del sistema escolar

Los datos están disponibles de manera gratuita y abarcan 8.339 establecimientos, 3,3 millones de estudiantes y más de 200 mil docentes.

Este miércoles el Centro de Justicia Educacional (CJE) de la Universidad Católica estrenó el “Mapa de Justicia Educacional” (MJE).

Se trata de una plataforma web interactiva que permite a los usuarios de manera gratuita ver las oportunidades y desigualdades que existen en el sistema escolar chileno.

¿Qué contiene el Mapa de Justicia Educacional?

Para ello se tomaron en cuenta 53 indicadores, los cuales fueron organizados en cuatro aristas clave de la justicia educacional: acceso, recursos, procesos y resultados.

Todo esto, con el fin de orientar políticas y prácticas que conduzcan a una justicia en materia educacional tras exponer esta información.

La plataforma web dispone de datos censables que abarcan 8.339 establecimientos, 3,3 millones de estudiantes y más de 200 mil docentes.

“Aunque se han registrado avances en los últimos años, el mapa muestra que persisten brechas relevantes según nivel socioeconómico, territorio y características del estudiantado”, señaló Macarena Hernández, investigadora del CJE.

El sitio web cuenta con un panel interactivo donde el usuario puede filtrar los datos según la información que requiera, ya sea por comuna, establecimientos, docentes, alumnos u otros.

También cuenta con secciones complementarias para profundizar en el contenido, y en él, los usuarios cuentan con gráficos y documentos descargables.

Finalmente, para acceder a esta plataforma, debes ingresar a mapadejusticiaeducacional.cl, donde puedes navegar de manera fácil y cómoda.

Puedes ver el tutorial para utilizar la plataforma ACÁ: