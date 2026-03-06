José Antonio Kast defendió proyecto de ley de conmutación de penas: “Nadie merece morir en la cárcel” - Chilevisión

José Antonio Kast se refirió al proyecto de ley, aprobado este miércoles en el Senado, que busca conmutar penas para presos mayores de 70 años o con enfermedades crónicas.

El presidente electo comentó sobre esta polémica iniciativa que protagonizó el debate público en las últimas horas, antes de tomar un avión hacia Miami para asistir a la cumbre de seguridad organizada por Donald Trump.

La postura de J. A. Kast respecto al proyecto de ley de conmutación de penas

La ley de conmutación de penas fue aprobada con 23 votos a favor y 22 en contra por el Senado, y ha sido fuertemente cuestionada por el oficialismo por la posibilidad de dejar en libertad a criminales de lesa humanidad.

Por su parte, la oposición ha defendido la iniciativa. José Antonio Kast fue consultado la noche de este jueves por la prensa sobre el tema y respondió que "vuelvo a insistir, esto es algo que se ha planteado en distintas oportunidades".

"El cómo se cumplen las condenas cuando alguien está en un estado de enfermedad terminal", agregó. "También lo dijo un juez que conoce el presidente Boric, el juez Garzón: 'Nadie merece morir en la cárcel'".

De esta manera, el presidente electo citó al español Baltasar Garzón, quien ordenó la detención internacional de Augusto Pinochet el 10 de octubre de 1998 en Londres, por crímenes de lesa humanidad.

"El Congreso puede hacerle todas las indicaciones y modificaciones que estime pertinente. Esto es un cumplimiento alternativo de la condena enfocado en temas humanitarios", mencionó.

Además, expresó que "si alguien quiere salir por un lado distinto para evitar el tema monetario está en todo su derecho, pero ese debate primero tiene que darlo el Congreso y el Ejecutivo, tomar una resolución".

Tensión entre J. A. Kast y pdte. Gabriel Boric

A tres días del polémico encuentro entre el actual mandatario y el presidente electro, Kast volvió a referirse al tema antes de viajar a Estados Unidos: "Con el cable chino dimos vuelta la página".

Sobre el proyecto de ley de conmutación de penas, este jueves el presidente Gabriel Boric expresó su descontento con la decisión del Congreso.

En su cuenta de X, publicó un mensaje en el que comentó que la iniciativa "no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación".

"Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro", añadió.