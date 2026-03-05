Desde Hugo Bustamante a la Quintrala: Los delincuentes que se verían beneficiados con ley que conmuta penas - Chilevisión

La iniciativa obtuvo 23 votos a favor, incluido el del senador Javier Macaya, cuyo padre está en prisión por cuatro delitos de abuso sexual.

El Senado aprobó este miércoles el proyecto de conmutación de penas, que permitiría a cientos de reos condenados por delitos graves solicitar el cumplimiento de sus condenas bajo reclusión domiciliaria total, siempre que cumplan una serie de requisitos que han generado polémica.

Con 23 votos a favor, los senadores que impulsan la iniciativa enfatizaron que su objetivo es beneficiar principalmente a internos con enfermedades terminales.

Sin embargo, desde el oficialismo han criticado duramente el proyecto. “De convertirse en ley, personas condenadas por delitos graves como homicidio, parricidio, femicidio, violación o abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, además de condenados por violaciones a los derechos humanos, podrían cumplir sus penas en sus domicilios”, indicó el Gobierno a través de X.

Catalogado por el ex fiscal Carlos Gajardo como una "norma de locos", la aprobación general del proyecto contó con el voto a favor del senador Javier Macaya (UDI), quien tiene a su padre en prisión por cuatro delitos de abuso sexual a menores.

Ante esto último, el senador Daniel Núñez solicitó inhabilitar el voto del senador Macaya, debido al conflicto de interés que generaría una vez aprobada la ley.

Delincuentes que podrían salir de prisión ante nueva ley

A continuación te detallamos algunos delincuentes que, según se ha advertido, podrían salir de la cárcel con sus penas conmutadas.