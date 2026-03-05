 Desde Hugo Bustamante a la Quintrala: Los delincuentes que se verían beneficiados con ley que conmuta penas - Chilevisión
05/03/2026 09:09

Desde Hugo Bustamante a la Quintrala: Los delincuentes que se verían beneficiados con ley que conmuta penas

La iniciativa obtuvo 23 votos a favor, incluido el del senador Javier Macaya, cuyo padre está en prisión por cuatro delitos de abuso sexual.

Publicado por Josefina Vera

El Senado aprobó este miércoles el proyecto de conmutación de penas, que permitiría a cientos de reos condenados por delitos graves solicitar el cumplimiento de sus condenas bajo reclusión domiciliaria total, siempre que cumplan una serie de requisitos que han generado polémica.

Con 23 votos a favor, los senadores que impulsan la iniciativa enfatizaron que su objetivo es beneficiar principalmente a internos con enfermedades terminales.

Sin embargo, desde el oficialismo han criticado duramente el proyecto. “De convertirse en ley, personas condenadas por delitos graves como homicidio, parricidio, femicidio, violación o abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, además de condenados por violaciones a los derechos humanos, podrían cumplir sus penas en sus domicilios”, indicó el Gobierno a través de X.

Catalogado por el ex fiscal Carlos Gajardo como una "norma de locos", la aprobación general del proyecto contó con el voto a favor del senador Javier Macaya (UDI), quien tiene a su padre en prisión por cuatro delitos de abuso sexual a menores. 

Ante esto último, el senador Daniel Núñez solicitó inhabilitar el voto del senador Macaya, debido al conflicto de interés que generaría una vez aprobada la ley.

Delincuentes que podrían salir de prisión ante nueva ley

A continuación te detallamos algunos delincuentes que, según se ha advertido, podrían salir de la cárcel con sus penas conmutadas.

  • María Pilar Pérez, la "Quintrala": Condenada a presidio perpetuo calificado tras comprobarse que fue la autora intelectual de tres asesinatos a través de un sicario.
  • Miguel Ángel Cerda, asesino del "Rey del plástico": Acusado de contratar a un sicario para asesinar a Jaime Solanes Mestre, conocido como el "Rey del plástico", el ex suegro de Gyvens Laguerre.
  • Julio Pérez Silva, el sicópata de Alto Hospicio: Condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios y a 18 años de cárcel por dos violaciones.
  • Miguel Krassnoff, ex agente de la DINA: Condenado por más de cien causas en torno a los delitos de secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura militar.
  • Hugo Bustamante, el "asesino del tambor": Condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo, además de ser homicida reincidente.
