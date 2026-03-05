 “La pillé a tiempo”: Laura Prieto encendió las alarmas tras publicar foto en camilla clínica - Chilevisión
05/03/2026 13:09

“La pillé a tiempo”: Laura Prieto encendió las alarmas tras publicar foto en camilla clínica

La comunicadora tuvo que aclarar su estado de salud y desde ese entonces ha mantenido un perfil más reservado, por lo que dejó de publicar contenido en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Laura Prieto encendió las alarmas en redes sociales durante la tarde de este miércoles, tras publicar una fotografía hospitalizada en una clínica capitalina.

La animadora se mostró sobre una camilla clínica, con una mascarilla en la zona de la boca y con un aspecto evidentemente decaído, lo que preocupó a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Laura Prieto?

Al respecto, Prieto detalló: "Laringitis se llamaba la película, pero estoy bien para los que preguntan. Por suerte la pillé a tiempo. Voy a tener que hacer reposo".

En esa misma línea, agregó: "Gracias a todos por sus mensajitos. Estoy bien hoy, tengo que quedarme en casa y hablar lo menos posible hasta el programa de la noche. Les mando muchos besitos y muchas gracias por sus palabras y consejos, los quiero".

Según Mayo Clinic, la laringitis corresponde a una inflamación de la laringe, que es donde se sitúan las cuerdas vocales, y se puede producir "por uso excesivo, irritación o infección".

"Tus cuerdas vocales se inflaman o irritan. Esto hace que las cuerdas vocales se hinchen, lo que distorsiona los sonidos producidos por el aire que pasa sobre ellas. Como resultado, la voz suena ronca. En algunos casos de laringitis, la voz puede ser casi imperceptible", detallan.

Finalmente, desde que fue diagnosticada, Laura Prieto ha mantenido un perfil más reservado y ha dejado de publicar contenido en sus redes sociales.

Revisa la publicación de Instagram:

