EEUU confirma autoridades que asistirán al cambio de mando: Marco Rubio no asistirá - Chilevisión

05/03/2026 13:00

EEUU confirma autoridades que asistirán al cambio de mando: Marco Rubio no asistirá

Este jueves desde la Casa Blanca se informó la comitiva que asistirá al cambio de mando. Siete serán las autoridades que viajarán a Chile para la cita en el Congreso.

Publicado por Lisette Pérez

La Casa Blanca anunció la lista de la delegación presidencial estadounidense que asistirá al cambio de mando el próximo 11 de marzo, donde José Antonio Kast asumirá como presidente de la República.

Se trata de seis miembros del gobierno norteamericano, encabezados por el subsecretario de Estado Christopher Landau.

La presencia de Estados Unidos se da un contexto de tensión en nuestro país, luego de la polémica por el cable submarino entre Chile y China que provocó un quiebre entre el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast tras una fallida reunión.

La delegación estadounidense que vendrá al cambio de mando

A seis días del cambio de mando, Estados Unidos definió a las autoridades que estarán presentes el próximo 11 de marzo.

En primera instancia se especulaba que el secretario de Estado, Marco Rubio, asistiera a la ceremonia que se realizará en el Congreso, sin embargo se confirmó que no viajará a Chile.

En su lugar, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, será el encargado de dirigir la comitiva, que está compuesta por:

  • Brandon Judd: Embajador de Estados Unidos en Chile.
  • Michael Kozak: Jefe de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
  • Caleb Orr: Secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos.
  • Joseph Humire: Secretario de guerra interino para la Defensa Nacional y asuntos de seguridad de las Américas.
  • Viviana Bovo: Asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
  • Matthew Rhodes: Jefe de Gabinete, oficina del consejero, Departamento de Estado de los EEUU.
