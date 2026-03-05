Maite Orsini anuncia acciones legales por acusación vinculada a adolescente de Mejor Niñez - Chilevisión

La diputada se refirió a la acusación en su contra, donde supuestamente le habría entregado un vaper de marihuana a una menor de edad.
Maite Orsini abordó las acusaciones en su contra respecto a su rol como tercera significativa de una menor de edad y además, aunció que tomará acciones legales.
La diputada se vio envuelta en una polémica luego de que un reportaje la acusara de supuestos incumplimientos y negligencias consideradas de alta gravedad, donde se señaló que se le habría negado la postulación al programa de familias de acogida por presuntamente entregarle un vaper de marihuana a una adolescente.
En conversación con Contigo en la Mañana, la parlamentaria anunció que tomará acciones legales a raíz de la acusación, y también aclaró detalles de la controversia.
"Jamás he postulado para ser familia de acogida, por tanto, no se me ha negado esa posibilidad. Yo postulo para ser tercera significativa, que es como la figura de una madrina", confesó.
La abogada aseguró que mantenía contacto con la menor de edad, que también la visitaba y le entregaba ayuda económica.
Frente a la presunta entrega de un vaper de marihuana, Orsini negó rotundamente su responsabilidad. "Jamás haría algo que le haga daño a esta niña. No le entregaría una herramienta que pueda dañar su salud. Mi rol es hacer todo lo contrario. ¿Cómo se les ocurre que voy a exponerme de esa manera? Jamás haría algo así, eso no ocurrió".
Maite detalló que ella aclaró la situación con el servicio Mejor Niñez cuando salió a la luz el reportaje, y aseguró que la menor involucrada también negó que eso fuera cierto.