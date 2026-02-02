Maite Orsini sorprende en redes sociales tras buscar dónde quedarse en Francia luego de su término como diputada - Chilevisión

La política pidió ayuda a través de su cuenta de Instagram para encontrar un lugar donde instalarse en París. Revisa acá cuál sería el motivo de su mudanza.

Durante el fin de semana, la diputada Maite Orsini dio a conocer en sus redes sociales sus planes luego del término de su período parlamentario el próximo 11 de marzo.

En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), el pasado 11 de enero había mencionado que "estoy explorando oportunidades de estudio en el extranjero", una vez concluido su trabajo en el país.

Este domingo anunció que en un mes dejará Chile para instalarse en Francia. "Busco pieza o departamento en París, desde marzo. Agradezco datos", compartió en sus historias de Instagram.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Además de pedirle ayuda a sus seguidores, etiquetó a una cuenta parisina que publica arriendos y ayuda en la búsqueda de estos en dicha ciudad.

Aún no se sabe lo que la diputada hará en el país europeo, pero según lo conversado con LUN podría tratarse de estudios. "Creo mucho en la formación continua, en parar, mirar con perspectiva y volver más preparada", expresó.

"Por supuesto que volvería a la política, es parte de mi naturaleza", afirmó en la entrevista con el medio sobre un eventual regreso.