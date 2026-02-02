 Maite Orsini sorprende en redes sociales tras buscar dónde quedarse en Francia luego de su término como diputada - Chilevisión
Minuto a minuto
Pese a las pruebas: Tribunal deja en libertad a miembros de la “jauría de Meiggs” Así operaba la “Banda de las Joyas”: Cámaras de seguridad captaron el robo a un turista brasileño en Santiago Centro Caso Procultura: Claudio Orrego sigue en la mira y recuperan mensaje de Telegram entre él y Alberto Larraín Concurso de “guatazos” en Mejillones termina en emergencia: Captan impactante caída “Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/02/2026 18:02

Maite Orsini sorprende en redes sociales tras buscar dónde quedarse en Francia luego de su término como diputada

La política pidió ayuda a través de su cuenta de Instagram para encontrar un lugar donde instalarse en París. Revisa acá cuál sería el motivo de su mudanza.

Publicado por CHV Noticias

Durante el fin de semana, la diputada Maite Orsini dio a conocer en sus redes sociales sus planes luego del término de su período parlamentario el próximo 11 de marzo. 

En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), el pasado 11 de enero había mencionado que "estoy explorando oportunidades de estudio en el extranjero", una vez concluido su trabajo en el país. 

Este domingo anunció que en un mes dejará Chile para instalarse en Francia. "Busco pieza o departamento en París, desde marzo. Agradezco datos", compartió en sus historias de Instagram. 

Además de pedirle ayuda a sus seguidores, etiquetó a una cuenta parisina que publica arriendos y ayuda en la búsqueda de estos en dicha ciudad.  

Aún no se sabe lo que la diputada hará en el país europeo, pero según lo conversado con LUN podría tratarse de estudios. "Creo mucho en la formación continua, en parar, mirar con perspectiva y volver más preparada", expresó.

"Por supuesto que volvería a la política, es parte de mi naturaleza", afirmó en la entrevista con el medio sobre un eventual regreso.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

“Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán

En conversación con CHV Noticias, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, señaló temer por su vida si es que Beltrán sale de prisón.

02/02/2026

"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal

De acuerdo a lo informado tanto por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como por Conaf, el siniestro se encuentro en combate y hasta el momento ha consumido media hectárea. 

02/02/2026

“Lo pilló”: Revelan que quiebre entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva habría sido por una infidelidad

Adriana Barrientos reveló que la mujer involucrada sería la misma que estaba junto al actor hace algunos días comiendo en un restaurante en Zapallar.

02/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso en las próximas horas

En el detalle, las comunas afectadas son Nogales, Cartagena, Viña del Mar y San Esteban.

02/02/2026