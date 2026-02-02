 “Me dijo que me iba a matar”: Exchica Mekano fue víctima de brutal agresión al interior de discoteque capitalina - Chilevisión
Minuto a minuto
Pese a las pruebas: Tribunal deja en libertad a miembros de la “jauría de Meiggs” Así operaba la “Banda de las Joyas”: Cámaras de seguridad captaron el robo a un turista brasileño en Santiago Centro Caso Procultura: Claudio Orrego sigue en la mira y recuperan mensaje de Telegram entre él y Alberto Larraín Concurso de “guatazos” en Mejillones termina en emergencia: Captan impactante caída “Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/02/2026 19:46

“Me dijo que me iba a matar”: Exchica Mekano fue víctima de brutal agresión al interior de discoteque capitalina

Todo habría comenzado por un hombre que habría bailado con Romina Sáez, el cual tenía pareja, la que terminó agrediéndola.

Publicado por CHV Noticias

Este fin de semana, Romina Sáez expuso haber sido víctima de una violenta agresión al interior de una discoteque capitalina.

La ex chica Mekano habría sido agredida con una botella en la cabeza por una mujer que acusó a la amiga de Sáez de haber bailado con su pareja durante la fiesta.

¿Qué pasó con Romina Sáez?

A través de su cuenta de Instagram, Romina Sáez relató: "Llegó una mujer bastante borracha y se lanzó en contra de mi amiga", durante la noche del sábado 31 de enero.

En esa misma línea, esta mujer habría acusado a la amiga de Sáez de bailar con su pareja, siendo esta la razón de su molestia: "La que bailó con el chico era yo, no mi amiga", aclaró la abogada.

"Entonces le dije a mi amiga: ‘¿Qué te dijo?’ y me respondió: ‘Me dijo que me iba a matar'", comentó la exchica Mekano, que al tiempo después fue y encaró a esta mujer por la amenaza a su amiga.

Sáez confesó: “Me acerco por detrás. La tomo del cuello. Le digo: "Hey, ¿Por qué estás amenazando a mi amiga si en realidad…?", pero no alcanzó a terminar la frase cuando recibió un golpe con una botella en la cabeza.

"Después de eso, yo quedé inconsciente en el suelo. Nadie se hizo cargo de la discoteca, nadie llamó Carabineros, nadie llamó ambulancia, ni nada", relató Sáez, quien posteriormente borró las historias en su cuenta de Instagram, pero las imágenes fueron rescatadas en redes sociales.

Finalmente, la abogada no ha entregado más detalles de lo sucedido, ni tampoco ha actualizado su estado de salud.

Revisa las imágenes:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

“Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán

En conversación con CHV Noticias, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, señaló temer por su vida si es que Beltrán sale de prisón.

02/02/2026

"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal

De acuerdo a lo informado tanto por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como por Conaf, el siniestro se encuentro en combate y hasta el momento ha consumido media hectárea. 

02/02/2026

“Lo pilló”: Revelan que quiebre entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva habría sido por una infidelidad

Adriana Barrientos reveló que la mujer involucrada sería la misma que estaba junto al actor hace algunos días comiendo en un restaurante en Zapallar.

02/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso en las próximas horas

En el detalle, las comunas afectadas son Nogales, Cartagena, Viña del Mar y San Esteban.

02/02/2026