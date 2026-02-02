“Me dijo que me iba a matar”: Exchica Mekano fue víctima de brutal agresión al interior de discoteque capitalina - Chilevisión

Todo habría comenzado por un hombre que habría bailado con Romina Sáez, el cual tenía pareja, la que terminó agrediéndola.

Este fin de semana, Romina Sáez expuso haber sido víctima de una violenta agresión al interior de una discoteque capitalina.

La ex chica Mekano habría sido agredida con una botella en la cabeza por una mujer que acusó a la amiga de Sáez de haber bailado con su pareja durante la fiesta.

¿Qué pasó con Romina Sáez?

A través de su cuenta de Instagram, Romina Sáez relató: "Llegó una mujer bastante borracha y se lanzó en contra de mi amiga", durante la noche del sábado 31 de enero.

En esa misma línea, esta mujer habría acusado a la amiga de Sáez de bailar con su pareja, siendo esta la razón de su molestia: "La que bailó con el chico era yo, no mi amiga", aclaró la abogada.

"Entonces le dije a mi amiga: ‘¿Qué te dijo?’ y me respondió: ‘Me dijo que me iba a matar'", comentó la exchica Mekano, que al tiempo después fue y encaró a esta mujer por la amenaza a su amiga.

Sáez confesó: “Me acerco por detrás. La tomo del cuello. Le digo: "Hey, ¿Por qué estás amenazando a mi amiga si en realidad…?", pero no alcanzó a terminar la frase cuando recibió un golpe con una botella en la cabeza.

"Después de eso, yo quedé inconsciente en el suelo. Nadie se hizo cargo de la discoteca, nadie llamó Carabineros, nadie llamó ambulancia, ni nada", relató Sáez, quien posteriormente borró las historias en su cuenta de Instagram, pero las imágenes fueron rescatadas en redes sociales.

Finalmente, la abogada no ha entregado más detalles de lo sucedido, ni tampoco ha actualizado su estado de salud.