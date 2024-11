Romina Sáez reveló que representará a Cathy Barriga y las medidas que debió tomar para visitarla - Chilevisión

A través de un video en su cuenta de Instagram, detalló que sí habría visitado a la ex edil de Maipú, aunque en un horario diferente para evitar pasar por los inconvenientes de la vez anterior.

La abogada y ex chica Mekano, Romina Sáez, dio a conocer que oficialmente representará legalmente a su ex compañera Cathy Barriga.

Dicha revelación se dio mientras la amiga de la ex edil de Maipú salía a explicar el motivo de por qué no fue vista en la cárcel de San Miguel durante la jornada de ayer.

Romina Sáez explicó por qué no fue a ver Cathy Barriga a la cárcel

A través de sus redes sociales, Sáez indicó: "Algunas personas me preguntaron que por qué no me habían visto hoy día en la visita. La verdad es que yo sí fui a verla, pero fui otro día, en otro momento".

Respecto a por qué se dio así, explicó que ahora ingresó como su abogada, ya que "estamos viendo una estrategia para ver el área legal, no económica, sino que algo que es mucho más delicado para ella y para mí. Por eso, no voy a comentarlo, pero muchas personas se pueden imaginar el porqué".

Asimismo, expresó que, para evitar el incidente de la vez anterior, "no voy a avisar los días que voy, ni tampoco el horario. Sigo con mi postura y muchas gracias por todo".

"Agradecer tanto cariño, tanto amor, tanto apoyo. Estoy realmente admirada de tanta mujer, tanto apoyo, de hombres también, y quiero darles las gracias, de verdad. Mucho amor", cerró Romina respecto al caso de Cathy Barriga.