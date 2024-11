Angélica Sepúlveda reveló grave accidente de su pareja en Turquía: “Casi quedo viuda” - Chilevisión

"Gracias a Dios te dio (nos regaló) una nueva oportunidad y estoy segura de que la viviremos temerariamente a nuestro modo", comentó la fierecilla de Yungay en sus redes sociales.

La ex chica reality, Angélica Sepúlveda, ha pasado un año difícil, y es que según comentó en su cuenta de Instagram, tras el accidente cerebrovascular de su padre, ahora su pareja sufrió un accidente en Turquía, el cual la tiene muy preocupada.

"Casi quedo viuda hace unos días", reveló la fierecilla de Yungay a través de sus historias, en donde reconoció que Gürsel Saglam se encontraba recuperándose, pero aún con un delicado estado de salud.

Ahora, Angélica dedicó unas emotivas palabras a su novio, con quien lleva una relación de más de 7 años, junto a una serie de fotografías en pareja.

Pareja de Angélica Sepúlveda sufre accidente en Turquía

"Gotita con gotita llenan un vaso, un río, una playa, un océano..., nosotros hemos logrado con altos y bajos miles de km caminando juntos 2017-2024", partió diciendo Sepúlveda.

En esta misma línea, agregó: "Apareciste en mi vida y me aleonaste como nunca antes, me enseñaste a quererme, a ponerme siempre en primer lugar, luchar y no rendirme hasta lograr lo que quiero, para ti no hay imposibles, todo lo dibujas, lo organizas, el rey del orden y yo la nubecita dispersa más cambiante que la luna".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

De acuerdo con Angélica, Gürsel debía llegar a Chile el pasado 4 de noviembre, pero por un imprevisto debió tomar otro vuelo, dejando con incertidumbre a su novia.

"Por momentos olvidamos que estamos de paso y dejamos para mañana lo importante hasta que el universo nos pone de frente ante la muerte. Gracias a Dios te dio (nos regaló ) una nueva oportunidad y estoy segura de que la viviremos temerariamente a nuestro modo, porque si algo aprendemos los sobrevivientes es a no planear nada y querer hacer todo hoy, carpe diem", siguió diciendo en sus redes sociales.

Recordando los buenos momentos juntos, la ex chica reality cerró diciendo: "Nos conocimos en un viaje y fuimos muy felices juntos, recupérate pronto porque te digo desde, ya que no te dejaré solo y seré tu compañera por todos los lugares que nos queda por conocer. Te quiero ver feliz, siempre sonriendo, eres luz, magia (eso me dijiste una vez, ahora yo te lo repito y obligo que lo cumplas tú)".