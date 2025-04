“Necesito ayuda”: Denunciante de Jorge Valdivia realiza descargos y asegura que hay más víctimas - Chilevisión

A través de su cuenta de Instagram, la primera denunciante del ex futbolista apuntó al proceso que lleva adelante la Fiscalía, asegurando que aún hay exámenes pendientes.

Durante la noche de este domingo, la primera denunciante de Jorge Valdivia publicó un descargo en redes sociales apuntando a la Fiscalía y asegurando que existirían más víctimas.

"No acostumbro a ser una mujer que espere a que otro la salve. Y hoy día, menos aún si se trata de creer en la justicia chilena", partió diciendo la mujer, quien denunció al ex futbolista por el presunto delito de violación.

En esa misma línea, sostuvo que "tener que quedarme de brazos cruzados esperando el accionar de la justicia es como tener una enfermedad terminal, donde todos te ponen paños fríos, pero acciones concretas de ayuda... ¡nada!".

"Merezco ser escuchada. Y ya que nunca logré una segunda reunión decente con el Sr. Fiscal a cargo de mi caso, uso mis propias herramientas para hacérselo saber", introdujo.

"Hoy ya chatísima de muchas cosas que están pasando, y que están ocultas, decidí transparentar. Por el único lugar que me parece seguro: por mis propios medios (...) Necesito ayuda", escribió la denunciante.

El descargo de primera denunciante de Jorge Valdivia

La joven señaló que lleva varios meses esperando "diligencias que no se hicieron, exámenes que se me prometieron y que no se cumplieron dentro del plazo necesario para lograr encontrar drogas de sumisión".

"Sólo pudimos vernos las caras (con el fiscal) una vez durante todo este tiempo, ocasión en la que le expliqué detalladamente todos los errores que hubo en el levantamiento de cámaras, mi inquietud por la filtración de mi denuncia y el pronto aviso y acceso que tuvo J.V. a esta", agregó.

Asimismo, sostuvo que en esa instancia recibió llamadas de Valdivia y le explicó al persecutor "qué eran las drogas de sumisión y qué es el GHB, conocida en Europa como la droga de la violación".

La denunciante aseguró que, hasta la fecha, no le realizaron el examen con un laboratorio independiente "propuesto y aceptado" por Fiscalía. "Jamás me hicieron el examen (ya han pasado cinco meses), ni a una sola de las cinco víctimas actuales", dijo.

Denunciante de Jorge Valdivia aseguró que hay más víctimas

"Establezco que somos cinco víctimas, para dar cuenta de las niñas y mujeres que estamos a la espera de justicia que se promete", aseveró la tatuadora.

"¿Y por qué no se está adjuntando el tercer caso que está bajo reserva? ¿Por qué llevan escondiendo tanto tiempo que hay dos niñas que sufrieron la misma situación", apuntó después, asegurando que hay otras tres víctimas de Valdivia, entre ellas una menor de edad de 16 años y otra de 19.

"No entraré en detalles debido a la reserva del caso, pero, ¿no cree usted que transparentar esto ante la sociedad chilena sería lo más sensato, para que se ordene la situación y quien hoy goza de su libertad esté tras las rejas?", cuestionó.

Al final de su mensaje, la joven expresó: "Extraño mi libertad, y quiero que repongan la dignidad que no me han devuelto. Una persona como yo al perder esto, ya no tiene nada más que perder, así que si es necesario que siga exponiendo, lo haré sin miedo".