 Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado” - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado” Partido Nacional Libertario negó vínculo con influencer formalizado por explotación sexual infantil VIDEO | Justicia condena a vecina por ruidos molestos de su perro y la obliga a tomar medidas VIDEO | Violenta riña en Maipú: Conductor golpeó a otro por saltarse la fila para salir de un mall
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/12/2025 17:35

Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado”

Claudio Rodríguez, militante del Partido Comunista, publicó una carta donde analizó la derrota de la candidata oficialista en el balotaje. Incluso destacó la campaña y estrategia de su contendor.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Claudio Rodríguez, trabajador social militante del Partido Comunista y pareja de Jeannette Jara, compartió por primera vez sus reflexiones tras la derrota de la abanderada oficialista en la segunda vuelta presidencial.

Mediante una carta enviada a La Tercera, tildó como "claros" e "indiscutible" el triunfo "de la ultraderecha de la mano de un discurso focalizado en seguridad pública, migración y crecimiento económico".

Luego apuntó al gobierno por "no cumplir" su agenda en probidad. Y aunque aclaró que sí incluyeron este punto en la campaña, finalmente resultó vencedor "un programa minimalista, efectista, aunque técnicamente insuficiente".

En esa línea destacó la estrategia levantada por José Antonio Kast, en concreto, resaltó su línea discursiva clara y sostenida en el tiempo, y también su decisión de evitar concurrir a espacios donde "mostrara su poca empatía y nulo carisma".

También mencionó los flancos que aprovechó el presidente electo de su contendora: "El costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado y resaltar, aunque en menor grado, el viejo anticomunismo".

Sobre el futuro gobierno, reflexionó que el "control de expectativas es el desafío más complejo pues los cambios anunciados no son factibles de implementar, lo que puede provocar rápidamente malestar ciudadano".

Los desafíos de la izquierda según la pareja de Jara

Sobre el desempeño de su pareja, tras el duro diagnóstico Rodríguez señaló que sus cualidades personales y políticas “contribuyeron a evitar una debacle” y evitó un balotaje entre dos candidaturas de derecha.

Además destacó que su campaña logró articular la alianza presidencial más amplia de la historia, incluyendo a la Democracia Cristiana. Finalmente, reflexionó que la derrota obligará a la izquierda y la centroizquierda a realizar una revisión profunda en dos niveles.

"Revincular al sector con las condiciones materiales, cultura, expectativas sociales y económicas del mundo popular de 2025 es quizá el desafío principal", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Lo último

Lo más visto

“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

26/12/2025

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

26/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025