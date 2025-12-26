Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado” - Chilevisión

Claudio Rodríguez, militante del Partido Comunista, publicó una carta donde analizó la derrota de la candidata oficialista en el balotaje. Incluso destacó la campaña y estrategia de su contendor.

Claudio Rodríguez, trabajador social militante del Partido Comunista y pareja de Jeannette Jara, compartió por primera vez sus reflexiones tras la derrota de la abanderada oficialista en la segunda vuelta presidencial.

Mediante una carta enviada a La Tercera, tildó como "claros" e "indiscutible" el triunfo "de la ultraderecha de la mano de un discurso focalizado en seguridad pública, migración y crecimiento económico".

Luego apuntó al gobierno por "no cumplir" su agenda en probidad. Y aunque aclaró que sí incluyeron este punto en la campaña, finalmente resultó vencedor "un programa minimalista, efectista, aunque técnicamente insuficiente".

En esa línea destacó la estrategia levantada por José Antonio Kast, en concreto, resaltó su línea discursiva clara y sostenida en el tiempo, y también su decisión de evitar concurrir a espacios donde "mostrara su poca empatía y nulo carisma".

También mencionó los flancos que aprovechó el presidente electo de su contendora: "El costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado y resaltar, aunque en menor grado, el viejo anticomunismo".

Sobre el futuro gobierno, reflexionó que el "control de expectativas es el desafío más complejo pues los cambios anunciados no son factibles de implementar, lo que puede provocar rápidamente malestar ciudadano".

Los desafíos de la izquierda según la pareja de Jara

Sobre el desempeño de su pareja, tras el duro diagnóstico Rodríguez señaló que sus cualidades personales y políticas “contribuyeron a evitar una debacle” y evitó un balotaje entre dos candidaturas de derecha.

Además destacó que su campaña logró articular la alianza presidencial más amplia de la historia, incluyendo a la Democracia Cristiana. Finalmente, reflexionó que la derrota obligará a la izquierda y la centroizquierda a realizar una revisión profunda en dos niveles.

"Revincular al sector con las condiciones materiales, cultura, expectativas sociales y económicas del mundo popular de 2025 es quizá el desafío principal", concluyó.