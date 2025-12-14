Región por región: Estos fueron los porcentajes de Kast y Jara en todo Chile - Chilevisión

El presidente electo de la República alcanzó la victoria en 314 de 346 comunas. En el caso de las regiones, José Antonio Kast salió primero en las 16 divisiones político-administrativas del país.

Apenas cincuenta minutos después del cierre de mesas, a las 18:48 horas, el Servicio Electoral entregó el primer cómputo que dio por ganador a José Antonio Kast, quien más tarde, con resultados más consolidados, se convirtió en el presidente electo de la República.

Con un total de 40.854 mesas escrutadas en el país y el extranjero, correspondiente al 99,89% del total, el abanderado del Partido Republicano se convirtió en el presidente más votado de la historia al obtener 7.252.831 votos, correspondientes al 58,17% del total.



El triunfo fue tal que, hasta el cierre de esta nota, el exdiputado triunfó en 314 de las comunas de Chile, de un total de 346. Incluso, la única capital regional donde triunfó su adversaria, Jeannette Jara, fue en la de Valparaíso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Resultados de Kast y Jara región por región

Revisa a continuación los resultados electorales de José Antonio Kast y Jeannette Jara en cada región del país.

Arica y Parinacota

José Antonio Kast: 62,8% Jeannette Jara: 37,2%



Tarapacá

José Antonio Kast: 62,1% Jeannette Jara: 37,89%



Antofagasta

José Antonio Kast: 56,78% Jeannette Jara: 43,22%



Atacama

José Antonio Kast: 54,47% Jeannette Jara: 45,53%



Coquimbo

José Antonio Kast: 54,17% Jeannette Jara: 45,83%



Valparaíso

José Antonio Kast: 54,16% Jeannette Jara: 45,84%



Metropolitana

José Antonio Kast: 53,21% Jeannette Jara: 46,79%



O'Higgins

José Antonio Kast: 60,5% Jeannette Jara: 39,5%



Maule

José Antonio Kast: 66,08% Jeannette Jara: 33,92%



Ñuble

José Antonio Kast: 69,85% Jeannette Jara: 30,15%



Bíobio

José Antonio Kast: 63,85% Jeannette Jara: 36,15%



La Araucanía

José Antonio Kast : 68,92% Jeannette Jara: 31,08%



Los Ríos

José Antonio Kast: 62,74% Jeannette Jara: 37,26%



Los Lagos

José Antonio Kast: 65,26% Jeannette Jara: 34,74%



Aysén

José Antonio Kast: 59,93% Jeannette Jara: 40,07%



Magallanes y Antártica Chilena