Región por región: Estos fueron los porcentajes de Kast y Jara en todo Chile - Chilevisión

El presidente electo de la República alcanzó la victoria en 314 de 346 comunas. En el caso de las regiones, José Antonio Kast salió primero en las 16 divisiones político-administrativas del país.
Apenas cincuenta minutos después del cierre de mesas, a las 18:48 horas, el Servicio Electoral entregó el primer cómputo que dio por ganador a José Antonio Kast, quien más tarde, con resultados más consolidados, se convirtió en el presidente electo de la República.
Con un total de 40.854 mesas escrutadas en el país y el extranjero, correspondiente al 99,89% del total, el abanderado del Partido Republicano se convirtió en el presidente más votado de la historia al obtener 7.252.831 votos, correspondientes al 58,17% del total.
El triunfo fue tal que, hasta el cierre de esta nota, el exdiputado triunfó en 314 de las comunas de Chile, de un total de 346. Incluso, la única capital regional donde triunfó su adversaria, Jeannette Jara, fue en la de Valparaíso.
Revisa a continuación los resultados electorales de José Antonio Kast y Jeannette Jara en cada región del país.