Solo 21 de 52: Las comunas de la región Metropolitana en las que ganó Jeannette Jara - Chilevisión

El abanderado del Partido Republicano sacó una holgada ventaja frente a la candidata del oficialismo, quien no pudo imponerse en ninguna de las 16 regiones del país.

Con el 99,6% de las mesas escrutadas tras la segunda vuelta de las Elecciones 2025 se oficializó la victoria de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara.

El Servicio Electoral (Servel) informó que el abanderado del Partido Republicano obtuvo el 58,16% de los votos, superando el 41,84% alcanzado por la candidata del oficialismo.

La candidata oficialista logró ganar solo en un número reducido de comunas a nivel nacional, imponiéndose solo en 34.

Mientras que en la región Metropolitana, Jara consiguió sacar ventaja sobre Kast en solo 21 de las 52 comunas.

Comunas de la Región Metropolitana en las que ganó Jara