Así fue el primer discurso de José Antonio Kast como presidente electo - Chilevisión

14/12/2025 21:50

“No ganó una persona, aquí ganó Chile”: El primer discurso de Kast como presidente electo

Este domingo, el líder del Partido Republicano entregó sus primeras palabras tras triunfar en segunda vuelta.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, José Antonio Kast entregó su discurso tras convertirse en presidente electo de Chile, luego de imponerse a Jeannette Jara en la segunda vuelta.

"Es un honor y una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día (...) A Dios le pido sabiduría, templanza y fortaleza para estar a la altura de este desafío", señaló el líder del Partido Republicano.

El mandatario electo sostuvo que "aquí no ganó una persona o un partido, aquí ganó Chile. Ganó la esperanza de vivir sin miedo, ese miedo que angustia a las familias".

"Ganó ese Chile que trabaja y que madruga, que cría en su familia a sus hijos con mucho sacrificio. El Chile que cumple con esfuerzo sus obligaciones, que cuida a las personas mayores y quiere vivir tranquilo", agregó.

En ese sentido, indicó que "vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones ni privilegios políticos, administrativos, judiciales".

José Antonio Kast dedicó palabras a Jeannette Jara

"Les quiero pedir un momento de profundo respeto y silencio", partió diciendo en un momento de su discurso.

Luego, el futuro mandatario sorprendió al mencionar a su contendora, Jeannette Jara, provocando algunos abucheos desde el público.

"¡Respeto y silencio!", reiteró Kast para continuar con sus palabras hacia la exministra del Trabajo.

"Ella asumió un desafío muy difícil y se la jugó en su estilo hasta el final y eso, al menos yo, lo valoro. Uno valora cuando el adversario hace lo posible por ganar", agregó.

Mira el discurso completo acá:

