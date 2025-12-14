¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Resultado oficial y candidato electo - Chilevisión

El organismo a cargo del proceso electoral compartió los resultados de las primeras mesas escrutadas tras el cierre de mesas.
Jeannette Jara y José Antonio Kast se midieron en la Elección presidencial 2025 para determinar al próximo presidente de Chile.
El conteo de votos comenzó a las 18:00 horas a lo largo de las mesas del país y se espera que en las próximas horas se conozca el nombre del que será el mandatario por el periodo 2026-2030.
El Servicio Electoral de Chile (Servel) es el organismo encargado de entregar los resultados oficiales que emanen de los conteos.
Octavo cómputo: Mesas escrutadas 99,56% (40.718 mesas)
Séptimo cómputo: Mesas escrutadas 99,33% (40.627mesas)
Quinto cómputo: Mesas escrutadas 95,18% (38.930 mesas)
Sexto cómputo: Mesas escrutadas 98,53% (40.300 mesas)
Cuatro cómputo: Mesas escrutadas 83,43% (34.123 mesas)
Tercer cómputo: Mesas escrutadas 57,44% (23.493 mesas)
Segundo cómputo: Mesas escrutadas 25,37% ( 10.377 mesas)
Primer cómputo: Mesas escrutadas 4,46% (1.826 mesas)
