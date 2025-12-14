¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Resultado oficial y candidato electo - Chilevisión

El organismo a cargo del proceso electoral compartió los resultados de las primeras mesas escrutadas tras el cierre de mesas.

Jeannette Jara y José Antonio Kast se midieron en la Elección presidencial 2025 para determinar al próximo presidente de Chile.

El conteo de votos comenzó a las 18:00 horas a lo largo de las mesas del país y se espera que en las próximas horas se conozca el nombre del que será el mandatario por el periodo 2026-2030.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) es el organismo encargado de entregar los resultados oficiales que emanen de los conteos.

Elección 2025: Revisa los resultados oficiales del Servel

Octavo cómputo: Mesas escrutadas 99,56% (40.718 mesas)

José Antonio Kast: 58,17 % (7.240.006 votos)

Jeannette Jara: 41,83% (5.205.791 votos)

Séptimo cómputo: Mesas escrutadas 99,33% (40.627mesas)

José Antonio Kast: 58,18 % (7.225.021 votos)

Jeannette Jara: 41,82% (5.192.708 votos)

Quinto cómputo: Mesas escrutadas 95,18% (38.930 mesas)

Sexto cómputo: Mesas escrutadas 98,53% (40.300 mesas)

José Antonio Kast: 58,21 % (7.168.865 votos)

Jeannette Jara: 41,79% (5.146.542 votos)

José Antonio Kast: 58,30 % (6.930.217 votos)

Jeannette Jara: 41,70% (4.957.277 votos)

Cuatro cómputo: Mesas escrutadas 83,43% (34.123 mesas)

José Antonio Kast: 58,61 % (6.084.364 votos)

Jeannette Jara: 41,39% (4.295.958 votos)

Tercer cómputo: Mesas escrutadas 57,44% (23.493 mesas)

José Antonio Kast: 59,16 % (4.172.631 votos)

Jeannette Jara: 40,84% ( 2.880.994 votos)

Segundo cómputo: Mesas escrutadas 25,37% ( 10.377 mesas)

José Antonio Kast: 59,83 % (1.795,505 votos)

Jeannette Jara: 40,17% ( 1.205.515 votos)

Primer cómputo: Mesas escrutadas 4,46% (1.826 mesas)

José Antonio Kast: 59,83% (184.354 votos)

Jeannette Jara: 40,17% (274. 562 votos)

Noticia en desarrollo...