Resultados oficiales de la Elección 2025: quién ganó y cómo quedó el escrutinio final - Chilevisión

14/12/2025 21:16

Resultados oficiales de la Elección 2025: Quién ganó y cómo quedó el escrutinio final

El sitio web de CHV Noticias puedes usar un buscador intuitivo, rápido y gratuito para revisar los resultados de Jeannette Jara y José Antonio Kast tanto en Chile como en el extranjero.

Publicado por CHV Noticias

Como parte de los esfuerzos por ofrecer información clara, veraz y oportuna a la ciudadanía, CHV Noticias dispone de un Consultor Digital en su sitio web para acceder a los resultados de las Elecciones Presidenciales 2025.

El servicio está disponible de manera gratuita en el sitio web y, en simples pasos, podrás revisar cómo le fue a los dos candidatos presidenciales tanto en Chile como en el extranjero.

¿Cómo utilizar el Consultor Digital?

Utilizar el Consultor Digital de Decide Chile en el sitio web de CHV Noticias es bastante sencillo:

      • Primero, fíjate que la pestaña esté ubicada en la segunda vuelta presidencial
      • Luego, debes fijarte en la tabla superior destacada con colores bajo las fotografías de los candidatos
      • Finalmente, para ver el desglose de la votación, revisa la tabla inferior a la derecha del consultor (la de la izquiera corresponde a datos comparativos de la segunda vuelta)

Revisa el contador acá:

¿A qué hora se conocerán los resultados de las Elecciones 2025?

El Servel precisó que el cierre de los locales de votación es a las 18:00 horas. Es importante recalcar que las personas que hayan llegado antes de ese horario deberán haber terminado de emitir su sufragio para que la mesa pueda cerrar.

Es por ello que los primeros resultados de esta elección podrían estar disponibles entre las 19:00 y 19:30 horas, dado que se trata de un voto obligatorio para todas las personas. Aunque en esta ocasión, es solo un voto, lo que aceleraría el recuento.

"Si se cierran las mesas a las 18:00 de la tarde, entre una hora y hora y media después se pueden comenzar a transmitir los primeros resultados preliminares", señaló Pamela Figueora, presidenta del Servel.

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Resultado oficial y candidato electo

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

14/12/2025

“¡Respeto y silencio!”: El momento en que Kast hizo callar a su público tras abucheos contra Jara

En medio de su primer discurso como presidente electo, el líder del Partido Republicano mencionó a su adversaria en segunda vuelta y desató una reacción de sus seguidores.

14/12/2025

Elecciones 2025: Quién es María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast

La abogada acompañó al mandatario electo en momentos clave durante la campaña. Desde el comando de Kast, esperan que cumpla un "rol social potente" en el próximo gobierno.

14/12/2025