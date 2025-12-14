“Tenemos la misma”: La interacción entre Jara y Matthei que sorprendió a usuarios en redes sociales - Chilevisión

La excandidata presidencial de Chile Vamos generó varios comentarios tras la publicación de un nuevo video en redes sociales. Incluso, la abanderada del oficialismo reaccionó con un particular mensaje.

Previo a las elecciones de este domingo, la candidata presidencial Jeannette Jara sorprendió con una particular interacción con Evelyn Matthei en redes sociales.

Todo ocurrió después de que Matthei publicara un video en su cuenta de Instagram, donde recomendaba un "regalo ideal para el amigo secreto".

El obsequio se trataba de una planta de Amaryllis, caracterizada por sus imponentes flores de color rojo.

"Es una flor realmente hermosa y, lo mejor de todo, cuando se marchita, puedes plantar su bulbo en la tierra para que siga floreciendo año tras año", señaló la exabanderada de Chile Vamos.

La respuesta de Jeannette Jara a video de Evelyn Matthei

El video de Matthei causó gran revuelo en redes sociales, especialmente de adherentes de Jara, que lo atribuyeron a un supuesto gesto para la candidata oficialista. La exalcaldesa no se ha pronunciado al respecto.

Esto se suma a otros registros en los que la exalcaldesa de Providencia destaca el color rojo, que tradicionalmente se relaciona con el Partido Comunista.

Tras esta última publicación, la propia candidata del oficialismo reaccionó con un llamativo mensaje: "Tenemos la misma y es hermosa".

Cabe mencionar que, tras los resultados de la primera vuelta en noviembre, Matthei expresó su apoyo a José Antonio Kast. Sin embargo, se mantuvo al margen de la campaña.