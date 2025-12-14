 “Tenemos la misma”: La interacción entre Jara y Matthei que sorprendió a usuarios en redes sociales - Chilevisión
Minuto a minuto
Solo 21 de 52: Las comunas de la región Metropolitana en las que ganó Jeannette Jara Región por región: Estos fueron los porcentajes de Kast y Jara en todo Chile Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025 ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Revisa porcentajes y cantidad de votos “Su imagen solo crece”: Kast rindió homenaje a Piñera en su discurso como presidente electo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/12/2025 16:37

“Tenemos la misma”: La interacción entre Jara y Matthei que sorprendió a usuarios en redes sociales

La excandidata presidencial de Chile Vamos generó varios comentarios tras la publicación de un nuevo video en redes sociales. Incluso, la abanderada del oficialismo reaccionó con un particular mensaje.

Publicado por CHV Noticias

Previo a las elecciones de este domingo, la candidata presidencial Jeannette Jara sorprendió con una particular interacción con Evelyn Matthei en redes sociales.

Todo ocurrió después de que Matthei publicara un video en su cuenta de Instagram, donde recomendaba un "regalo ideal para el amigo secreto".

El obsequio se trataba de una planta de Amaryllis, caracterizada por sus imponentes flores de color rojo.

"Es una flor realmente hermosa y, lo mejor de todo, cuando se marchita, puedes plantar su bulbo en la tierra para que siga floreciendo año tras año", señaló la exabanderada de Chile Vamos.

La respuesta de Jeannette Jara a video de Evelyn Matthei

El video de Matthei causó gran revuelo en redes sociales, especialmente de adherentes de Jara, que lo atribuyeron a un supuesto gesto para la candidata oficialista. La exalcaldesa no se ha pronunciado al respecto.

Esto se suma a otros registros en los que la exalcaldesa de Providencia destaca el color rojo, que tradicionalmente se relaciona con el Partido Comunista.

Tras esta última publicación, la propia candidata del oficialismo reaccionó con un llamativo mensaje: "Tenemos la misma y es hermosa".

Cabe mencionar que, tras los resultados de la primera vuelta en noviembre, Matthei expresó su apoyo a José Antonio Kast. Sin embargo, se mantuvo al margen de la campaña.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

Lo último

Lo más visto

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

14/12/2025

“¡Respeto y silencio!”: El momento en que Kast hizo callar a su público tras abucheos contra Jara

En medio de su primer discurso como presidente electo, el líder del Partido Republicano mencionó a su adversaria en segunda vuelta y desató una reacción de sus seguidores.

14/12/2025

Elecciones 2025: Quién es María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast

La abogada acompañó al mandatario electo en momentos clave durante la campaña. Desde el comando de Kast, esperan que cumpla un "rol social potente" en el próximo gobierno.

14/12/2025