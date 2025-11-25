“La vida sigue”: Reaparece Evelyn Matthei tras derrota en primera vuelta presidencial - Chilevisión

La excandidata de Chile Vamos llamó la atención tras eliminar su foto de perfil en Instagram y X. "Tengo muchos planes que se los voy a ir contando", dijo en un video.

Evelyn Matthei reapareció este martes después de su misterioso comportamiento en redes sociales, luego de la derrota en primera vuelta presidencial.

En las últimas horas, la excandidata de Chile Vamos llamó la atención tras eliminar su foto de perfil en Instagram y X. Varios lo atribuyeron como una señal después del resultado en las elecciones.

Sin embargo, Matthei salió al paso de las especulaciones y subió un video para agradecer los comentarios que le han llegado en los últimos días.

"Se acabó la campaña y la vida sigue. Pero he recibido una avalancha de cariño, no puedo creerlo. Muchos WhatsApp, flores, libros, chocolates, de todo", señaló.

Asimismo, aclaró: "He querido hacer este video para agradecerles a todos. Los quiero mucho, pero la vida sigue y tengo muchos planes que se los voy a ir contando".

Se trata de la primera imagen de la exalcaldesa de Providencia tras los comicios del 16 de noviembre, donde obtuvo el quinto lugar de las preferencias con un 12,46%.

Revisa el video acá: