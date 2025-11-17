El derrumbe electoral de Evelyn Matthei: Cómo se fraguó la peor derrota en su vida política - Chilevisión

Llegó el día de los análisis y las críticas tras las Elecciones 2025. Jeannette Jara, con un 26,8%, y José Antonio Kast, con un 23,9%, lograron este domingo el pase a la segunda vuelta presidencial y ahora comienzan a buscar los votos. En la vereda contraria, fuera del balotaje y concentrando las recriminaciones, está la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien quedó quinta y fue superada por Franco Parisi y Johannes Kaiser. En su sector, algunos ponen incluso en duda la continuidad de la coalición.