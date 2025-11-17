 ¿Puedo cambiar mi domicilio electoral para votar en segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto dice el Servel - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en Torres del Paine: Reportan tragedia con un turista muerto, un desaparecido y un hipotérmico Los exuniformados que llegan al Congreso: El giro del electorado hacia rostros vinculados al orden público Las grandes derrotas de las Elecciones 2025: Estos son los nombres que quedaron fuera del Congreso El derrumbe electoral de Evelyn Matthei: Cómo se fraguó la peor derrota en su vida política Las claves detrás de la sorprendente votación de Franco Parisi y su mensaje a Kast y Jara: “Gánense los votos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/11/2025 18:29

¿Puedo cambiar mi domicilio electoral para votar en segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto dice el Servel

En los recientes comicios hubo muchos casos de gente excusándose por estar lejos de sus locales de votación. Por ello, surge la duda: ¿es posible cambiarse de domicilio electoral para el balotaje? Acá la respuesta.

Publicado por CHV Noticias

En cuatro semanas más, el domingo 14 de diciembre, se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile.

Los chilenos y chilenas deberán volver a las urnas, esta vez, para escoger únicamente quién será —entre Jeannette Jara y José Antonio Kast— quien llegue a La Moneda por el periodo 2026-2030.

Como restan pocos días, y en los comicios hubo muchos casos de gente excusándose por estar lejos de sus locales de votación, mucha gente se pregunta si es posible cambiar el domicilio electoral de cara al balotaje.

¿Puedo cambiar mi domicilio electoral para la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto dijo el Servel

De acuerdo al Servicio Electoral de Chile, no es posible cambiar de domicilio electoral para la segunda vuelta de las Elecciones 2025, pues el trámite no está disponible.

Para los actuales comicios, el trámite de modificación solo podía hacerse hasta el 26 de junio de 2025.

Cabe recordar que tanto las pasadas como las siguientes votaciones son con voto obligatorio.

Si no votas y no te excusas con las causales disponibles, serás multado con entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre $35 mil y $105 mil pesos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Tras las votaciones se sumarán 23 senadores a la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se definieron a los nombres que ocuparán los 155 escaños. Así fue la tendencia en estas elecciones.

17/11/2025

¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

17/11/2025

Cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo postular y cómo acceder a los $54 mil de descuento

A partir de la próxima semana las familias más vulnerables del país podrán postular al beneficio y obtener un descuento en el monto de las cuentas de la luz que se verá reflejado a partir del próximo año.

17/11/2025

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

17/11/2025