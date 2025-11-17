¿Puedo cambiar mi domicilio electoral para votar en segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto dice el Servel - Chilevisión

En los recientes comicios hubo muchos casos de gente excusándose por estar lejos de sus locales de votación. Por ello, surge la duda: ¿es posible cambiarse de domicilio electoral para el balotaje? Acá la respuesta.

En cuatro semanas más, el domingo 14 de diciembre, se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile.

Los chilenos y chilenas deberán volver a las urnas, esta vez, para escoger únicamente quién será —entre Jeannette Jara y José Antonio Kast— quien llegue a La Moneda por el periodo 2026-2030.

Como restan pocos días, y en los comicios hubo muchos casos de gente excusándose por estar lejos de sus locales de votación, mucha gente se pregunta si es posible cambiar el domicilio electoral de cara al balotaje.

¿Puedo cambiar mi domicilio electoral para la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto dijo el Servel

De acuerdo al Servicio Electoral de Chile, no es posible cambiar de domicilio electoral para la segunda vuelta de las Elecciones 2025, pues el trámite no está disponible.

Para los actuales comicios, el trámite de modificación solo podía hacerse hasta el 26 de junio de 2025.

Cabe recordar que tanto las pasadas como las siguientes votaciones son con voto obligatorio.

Si no votas y no te excusas con las causales disponibles, serás multado con entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre $35 mil y $105 mil pesos.