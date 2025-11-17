Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025? - Chilevisión

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.
Con el cierre del escrutinio en las 16 regiones de Chile, las elecciones presidenciales de este domingo revelaron un panorama fragmentado en regiones.
Si bien Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron los candidatos que pasaron a segunda vuelta, en algunas zonas del norte y sur del país se impuso el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi.
A continuación, revisa quién ganó en cada región y cómo se configuró el voto en esta decisiva jornada.
Región de Arica y Parinacota
- Franco Parisi: 40.880 votos (27,78%)
- Jeannette Jara: 33.515 (22,78%)
Región de Tarapacá
- Franco Parisi: 62.797 votos (31,10%)
- José Antonio Kast: 45.644 votos (22,60%)
Región de Antofagasta
- Franco Parisi: 137.282 votos (34,97%)
- Jeannette Jara: 91.706 votos (23,36%)
Región de Atacama
- Franco Parisi: 63.003 votos (32,49%)
- Jeannette Jara: 51.431 votos (26,52%)
Región de Coquimbo
- Jeannette Jara: 153.438 votos (27,48%)
- Franco Parisi: 149.189 votos (26,72%)
Región de Valparaíso
- Jeannette Jara: 405.621 votos (29,57%)
- José Antonio Kast: 278.032 votos (20,27%)
Región Metropolitana
- Jeannette Jara: 1.550.913 votos (31,14%)
- José Antonio Kast: 1.086.813 votos (21,82%)
Región de O'Higgins
- José Antonio Kast: 185.688 votos (25,50%)
- Jeannette Jara: 178.310 votos (24,49%)
Región del Maule
- José Antonio Kast: 249.923 votos (30,45%)
- Franco Parisi: 182.031 votos (22,18%)
Región de Ñuble
- José Antonio Kast: 123.781 votos (31,64%)
- Franco Parisi: 86.461 votos (22,10%)
Región del Biobío
- José Antonio Kast: 317.669 votos (27,08%)
- Franco Parisi: 294.198 votos (25,08%)
Región de la Araucanía
- José Antonio Kast: 243.396 votos (32,56%)
- Franco Parisi: 153.721 votos (20,56%)
Región de los Ríos
- José Antonio Kast: 81.183 votos (26,87%)
- Jeannette Jara: 73.814 votos (24,43%)
Región de los Lagos
- José Antonio Kast: 174.710 votos (27,11%)
- Jeannette Jara: 142.479 votos (22,11%)
Región de Aysén
- Jeannette Jara: 18.660 votos (27,22%)
- José Antonio Kast: 15.788 votos (23,03%)
Región de Magallanes
- Jeannette Jara: 33.616 votos (28,89%)
- José Antonio Kast: 27.426 votos (23,57%)