Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025? - Chilevisión

17/11/2025 08:14

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

Publicado por CHV Noticias

Con el cierre del escrutinio en las 16 regiones de Chile, las elecciones presidenciales de este domingo revelaron un panorama fragmentado en regiones.

Si bien Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron los candidatos que pasaron a segunda vuelta, en algunas zonas del norte y sur del país se impuso el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi.

A continuación, revisa quién ganó en cada región y cómo se configuró el voto en esta decisiva jornada.

Región de Arica y Parinacota

  • Franco Parisi: 40.880 votos (27,78%)
  • Jeannette Jara: 33.515 (22,78%)

Región de Tarapacá

  • Franco Parisi: 62.797 votos (31,10%)
  • José Antonio Kast: 45.644 votos (22,60%)

Región de Antofagasta

  • Franco Parisi: 137.282 votos (34,97%)
  • Jeannette Jara: 91.706 votos (23,36%)

Región de Atacama

  • Franco Parisi: 63.003 votos (32,49%)
  • Jeannette Jara: 51.431 votos (26,52%)

Región de Coquimbo

  • Jeannette Jara: 153.438 votos (27,48%)
  • Franco Parisi: 149.189 votos (26,72%)

Región de Valparaíso

  • Jeannette Jara: 405.621 votos (29,57%)
  • José Antonio Kast: 278.032 votos (20,27%)

Región Metropolitana

  • Jeannette Jara: 1.550.913 votos (31,14%)
  • José Antonio Kast: 1.086.813 votos (21,82%)

Región de O'Higgins

  • José Antonio Kast: 185.688 votos (25,50%)
  • Jeannette Jara: 178.310 votos (24,49%)

Región del Maule

  • José Antonio Kast: 249.923 votos (30,45%)
  • Franco Parisi: 182.031 votos (22,18%)

Región de Ñuble

  • José Antonio Kast: 123.781 votos (31,64%)
  • Franco Parisi: 86.461 votos (22,10%)

Región del Biobío

  • José Antonio Kast: 317.669 votos (27,08%)
  • Franco Parisi: 294.198 votos (25,08%)

Región de la Araucanía

  • José Antonio Kast: 243.396 votos (32,56%)
  • Franco Parisi: 153.721 votos (20,56%)

Región de los Ríos

  • José Antonio Kast: 81.183 votos (26,87%)
  • Jeannette Jara: 73.814 votos (24,43%)

Región de los Lagos

  • José Antonio Kast: 174.710 votos (27,11%)
  • Jeannette Jara: 142.479 votos (22,11%)

Región de Aysén

  • Jeannette Jara: 18.660 votos (27,22%)
  • José Antonio Kast: 15.788 votos (23,03%)

Región de Magallanes

  • Jeannette Jara: 33.616 votos (28,89%)
  • José Antonio Kast: 27.426 votos (23,57%)
