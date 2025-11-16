 ¿Quién quedó último? Así les fue a los 8 candidatos presidenciales de las Elecciones 2025 - Chilevisión
16/11/2025 23:40

¿Quién quedó último? Así les fue a los 8 candidatos presidenciales de las Elecciones 2025

Este domingo, la ciudadanía fue a las urnas y escogió entre 8 opciones para el futuro Jefe o Jefa de Estado entre 2026 y 2030. A continuación, revisa los resultados de las Elecciones 2025.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 16 de noviembre se llevaron a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en nuestro país, marcadas por el avance a segunda vuelta de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

La carta del oficialismo y el representante de la oposición accedieron al balotaje tras una votación en la que obtuvieron alrededor del 26% y 24%, respectivamente.

Más abajo, con resultados que variaron por regiones, distritos y comunas, aparecieron el resto de los candidatos. Revisa acá el resultado consolidado a nivel nacional. 

De acuerdo al último cómputo del Servicio Electoral de Chile, correspondiente al 98,41% de las mesas escrutadas (40.248 de un total de 40.900), los resultados son:

  • 1.° Jeannette Jara | 26,84% (con 3.422.517 votos)
  • 2.° José Antonio Kast | 23,95% (con 3.054.083 votos)
  • 3.º Franco Parisi | 19,66% (con 2.507.521 votos)
  • 4.° Johannes Kaiser | 13,93% (con 1.776.419 votos)
  • 5.° Evelyn Matthei | 12,50% (con 1.594.070 votos)
  • 6.° Harold Mayne-Nicholls | 1,26% (con 160.887 votos) 
  • 7.º Marco Enríquez-Ominami | 1,20% (con 152.419 votos)
  • 8.° Eduardo Artés | 0,67% (con 84.807 votos)
Elecciones 2025: Conoce acá los resultados OFICIALES de diputados, senadores y presidencia en todo Chile

¿Quién quedó último? Así les fue a los 8 candidatos presidenciales de las Elecciones 2025

