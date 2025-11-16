¿Quién quedó último? Así les fue a los 8 candidatos presidenciales de las Elecciones 2025 - Chilevisión

Este domingo, la ciudadanía fue a las urnas y escogió entre 8 opciones para el futuro Jefe o Jefa de Estado entre 2026 y 2030. A continuación, revisa los resultados de las Elecciones 2025.

Este domingo 16 de noviembre se llevaron a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en nuestro país, marcadas por el avance a segunda vuelta de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

La carta del oficialismo y el representante de la oposición accedieron al balotaje tras una votación en la que obtuvieron alrededor del 26% y 24%, respectivamente.

Más abajo, con resultados que variaron por regiones, distritos y comunas, aparecieron el resto de los candidatos. Revisa acá el resultado consolidado a nivel nacional.

¿Quién quedó último? Así le fue a los 8 candidatos presidenciales de las Elecciones 2025

De acuerdo al último cómputo del Servicio Electoral de Chile, correspondiente al 98,41% de las mesas escrutadas (40.248 de un total de 40.900), los resultados son: