🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas - Chilevisión

A las 18:00 horas comenzó el conteo de votos en todo el país. Revisa acá las últimas actualizaciones del Servel hasta el momento.
A las 18:00 horas terminó oficialmente el proceso de votación en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 e inició el conteo de votos.
Durante toda la jornada, la ciudadanía concurrió a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, renovar los integrantes del Senado en la mitad de las regiones y la totalidad de la Cámara de Diputados.
En pocos minutos, el Servicio Electoral de Chile (Servel) dará a conocer el quinto cómputo con los resultados de los comicios. A continuación, revisa la última actualización disponible.
Resultados:
Total de votos válidamente emitidos hasta el momento: 3.424.151
Los cómputos del Servel incluyen tanto la votación a nivel nacional como en el extranjero.