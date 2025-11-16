 🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas - Chilevisión
EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias Elecciones 2025: ¿Cuál es la multa por no haber votado este domingo? 🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 15% de las mesas escrutadas VIDEO | Familia sufrió el robo de su auto tras regresar de votar en Maipú Elecciones 2025 | ¡Una gran comunicadora!": Marco Enríquez-Ominami fue sorprendido tras votar con pregunta de su hija
16/11/2025 19:30

🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas

A las 18:00 horas comenzó el conteo de votos en todo el país. Revisa acá las últimas actualizaciones del Servel hasta el momento.

Publicado por CHV Noticias

A las 18:00 horas terminó oficialmente el proceso de votación en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 e inició el conteo de votos. 

Durante toda la jornada, la ciudadanía concurrió a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, renovar los integrantes del Senado en la mitad de las regiones y la totalidad de la Cámara de Diputados.

En pocos minutos, el Servicio Electoral de Chile (Servel) dará a conocer el quinto cómputo con los resultados de los comicios. A continuación, revisa la última actualización disponible.

CONTEO DE VOTOS | Revisa las últimas actualizaciones del Servel en Elecciones 2025

  • Hora de último cómputo: 19:45
  • Total de mesas escrutadas hasta el momento (total 40.900): 11.198
  • Porcentaje de mesas escrutadas hasta el momento (total 40.900): 27,38%

Resultados:

  • Franco Parisi | 18,41% (630.447 votos)
  • Jeannette Jara | 26,29% (900.294 votos)
  • Marco Enríquez-Ominami | 1,13% (38.862 votos)
  • Johannes Kaiser | 13,87% (474.999 votos)
  • José Antonio Kast | 24,66% (844.375 votos)
  • Eduardo Artés | 0,65% (22.200 votos)
  • Evelyn Matthei | 13,70% (469.206 votos)
  • Harold Mayne-Nicholls | 1,28% (43.768 votos)

Total de votos válidamente emitidos hasta el momento: 3.424.151

Los cómputos del Servel incluyen tanto la votación a nivel nacional como en el extranjero.

