🔴 CUARTO BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 27% de las mesas - Chilevisión

A las 18:00 horas comenzó el conteo de votos en todo el país. Revisa acá las últimas actualizaciones del Servel hasta el momento.

A las 18:00 horas terminó oficialmente el proceso de votación en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 e inició el conteo de votos.

Durante toda la jornada, la ciudadanía concurrió a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, renovar los integrantes del Senado en la mitad de las regiones y la totalidad de la Cámara de Diputados.

En pocos minutos, el Servicio Electoral de Chile (Servel) dará a conocer el quinto cómputo con los resultados de los comicios. A continuación, revisa la última actualización disponible.

CONTEO DE VOTOS | Revisa las últimas actualizaciones del Servel en Elecciones 2025

Hora de último cómputo: 19:45

Total de mesas escrutadas hasta el momento (total 40.900): 11.198

Porcentaje de mesas escrutadas hasta el momento (total 40.900): 27,38%

Resultados:

Franco Parisi | 18,41% (630.447 votos)

Jeannette Jara | 26,29% (900.294 votos)

Marco Enríquez-Ominami | 1,13% (38.862 votos)

Johannes Kaiser | 13,87% (474.999 votos)

José Antonio Kast | 24,66% (844.375 votos)

Eduardo Artés | 0,65% (22.200 votos)

Evelyn Matthei | 13,70% (469.206 votos)

Harold Mayne-Nicholls | 1,28% (43.768 votos)

Total de votos válidamente emitidos hasta el momento: 3.424.151

Los cómputos del Servel incluyen tanto la votación a nivel nacional como en el extranjero.